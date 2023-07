Reléguée en Ligue 2, l'ESTAC Troyes espère encore modifier son effectif. La vente de Wilson Odobert pourrait être finalisée à prix d'or.

Mercato ESTAC : Burnley propose 11 millions d'euros pour Wilson Odobert

Malgré la relégation en Ligue 2, l'ESTAC Troyes pourrait réaliser de grosses ventes cet été. Wilson Odobert, l'un de ses attaquants, intéresse beaucoup le Burnley de Vincent Kompany. Selon Foot Mercato, le club promu en Premier League a complètement craqué pour lui. Une offre d'environ 11 millions d'euros a été formulée aux dirigeants de l'équipe auboise. Une somme astronomique, compte tenu de la valeur initiale d'Odobert (6 millions d'euros d'après Transfermarkt).

Jouant au poste d'ailier droit, Wilson Odobert a totalement conquis la Ligue 1. Avec Troyes, il a disputé 32 rencontres de championnat pour 4 buts et 2 passes décisives. C'est ce bilan qui a agréablement surpris les Clarets, qui seraient désormais en pôle pour s'attacher ses services. L'ESTAC Troyes n'a jamais reçu une telle offre pour son joyau, formé au PSG.

Offre acceptée par l'ESTAC Troyes

Consciente que la vente de Wilson Odobert pourrait lui être bénéfique, l'ESTAC Troyes aurait accepté l'offre de Burnley. Si le transfert se concrétise, l'attaquant de 18 ans pourrait constituer l'une des meilleures opérations de l'histoire du club aubois. Il serait l'élément le mieux vendu devant Giulian Biancone (Nottingham Forest, 10 millions d'euros) et Bryan Mbeumo (Brentford, 6,5 millions d'euros).

Son départ a déjà été anticipé, tout comme ceux de Jeff Reine-Adélaïde, Iké Ugbo et Rony Lopes. L'ESTAC a enregistré plusieurs recrues dont Noa Cervantes (20 ans), un ailier droit au potentiel énorme. L'expérimenté Nicolas De Préville (32 ans) a également renforcé le secteur offensif, tout comme Rafiki Saïd (23 ans) qui était pisté par l'ASSE. La cellule de recrutement peut aussi se targuer d'avoir enrôlé Abdoulaye Niakaté Ndiaye (21 ans). Ce dernier pourrait devenir un titulaire indiscutable en charnière centrale, sortant d'une saison pleine avec le SC Bastia (29 matchs, un but et 2 passes décisives).