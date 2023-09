À la recherche d'un nouveau coach pour se sépare de Laurent Blanc, l'OL peine à trouver son bonheur et se retrouve en difficulté sur sa cible prioritaire.

Mercato OL : Oliver Glasner à la place de Laurent Blanc ?

En pleine crise depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais veut changer d’entraîneur. John Textor et les dirigeants lyonnais multiplient les pistes pour trouver l’oiseau rare. Après avoir essuyé le refus de Julen Lopetegui, les Gones font désormais d’Oliver Glasner leur priorité pour le poste de Laurent Blanc. Libre depuis son départ de l’Eintracht Francfort cet été, le technicien allemand représente le profil idéal pour redresser l’équipe lyonnaise.

« Glasner ? C’est quelqu’un d’extraordinaire en conférence de presse, c’est un Thomas Tuchel version allemande, pas la version du PSG (…) Il est très exigeant et très ambitieux. Nous, on pensait qu’il irait en Premier League (…) Ce qui est certain, c’est qu’au point de vue sportif, c’est l’un des meilleurs entraîneurs européens actuellement. Le mariage est beau, du moins sur le papier », explique Polo Breitner, spécialiste du football allemand de RMC au micro de l'After Foot. Mais aux dernières nouvelles, le coach de 49 ans pourrait faire faux bond à l’OL.

Oliver Glasner prêt à patienter pour la sélection allemande ?

En effet, alors que la fédération allemande a annoncé ce dimanche le limogeage du sélectionneur de la Manschaaft, Hansi Flick, après la série de mauvais résultats de la sélection et la défaite face au Japon hier (1-4), Oliver Glasner serait sur la liste pour le poste. Si Rüdi Voller devrait assurera dans un premier temps l’intérim face à l’équipe de France mardi, les dirigeants de la fédération ont déjà entamé des négociations pour désigner le nouveau sélectionneur. Et d’après les renseignements de Bild, Julian Nagelsmann, libre depuis son licenciement du Bayern Munich, est le favori pour le poste, mais Glasner serait aussi dans les esprits des décideurs, tout comme le Néerlandais Louis van Gaal. L’OL et John Textor sont donc prévenus.