FC Barcelone : Une superstar de Bundesliga en approche ?

Publié par Chemssdine le 21 mai 2021 à 11:00

Alors que la saison qui s'écoule aura été mi-figue mi-raisin pour le FC Barcelone, le club catalan se prépare à recruter en nombre cet été pour faire mieux la saison prochaine. Néanmoins, en manque de liquidités, le club catalan devra la jouer intelligemment dans son recrutement. Elle souhaiterait attirer une star de Bundesliga à moindre coup.

Le point faible du FC Barcelone

Une année de transition au milieu d'autres. Voilà comment était présentée cette saison 2020-2021 du FC Barcelone au début de saison. Et malgré quelques beaux moments en Liga et en Coupe du Roi, ce postulat initial a été respecté jusqu'au bout. En effet, vainqueur de la Coupe du Roi, les Blaugranas n'ont pas su embrayer en championnat, craquant notamment la semaine dernière face au Celta Vigo, enterrant leurs derniers espoirs de titre. En Champions League, les ouailles de Ronald Koeman n'ont guère su faire mieux, en sortant par la petite porte en huitièmes de finale face au PSG. Problème chronique des pensionnaires du Camp Nou, les carences offensives de l'effectif ont été exacerbées cette saison et aucun attaquant, hormis Lionel Messi, les arabesques d'Ousmane Dembélé et quelques éclaircies d'Antoine Griezmann, n'a été en mesure de faire oublier un Luis Suarez en pleine bourre à l'Atlético de Madrid.

Barça : La surprise Lewandowski

Ne parvenant pas à le remplacer, les dirigeants du Barça réfléchiraient à faire un grand coup cet été. Alors que les noms de Memphis Depay et Sergio Agüero sont les plus relayés, le Daily Mail révèle que Robert Lewandowski, sûrement le meilleur joueur de Bundesliga ces dernières saisons, aurait pour rêve d'évoluer sous la tunique barcelonaise. En effet, le goleador polonais serait lassé du championnat, après onze saisons passées en Bundesliga, et voudrait aller voir ailleurs, notamment au FC Barcelone qui serait son club de coeur. Sous contrat jusqu'en 2023, il semble utopique de le voir rallier la Costa Brava cet été, à moins que Laporta veuille taper un grand coup d'entrée de jeu, malgré les maigres finances du club.