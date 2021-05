OM Mercato : Une pépite sénégalaise vers la sortie cet été ?

Publié par Ange A. le 21 mai 2021 à 10:30

L’Olympique de Marseille va enregistrer de nombreux départs cet été. L’ OM pourrait notamment perdre Bamba Dieng, prêté avec option d’achat par l’Académie Diambars.

Un autre départ à l’étude à l’ OM

L’Olympique de Marseille est bien parti pour disputer la prochaine édition de la Ligue Europa. Seulement, Jorge Sampaoli vivra sa première compétition européenne sans plusieurs éléments de son effectif actuel. En fin de contrat, les Florian Thauvin, Valère Germain, Yuto Nagatomo et autres Pelé vont quitter l’ OM. Le très courtisé Boubacar Kamara pourrait également poursuivre sa carrière à l’étranger. Pour compenser ces départs, la direction de Marseille devrait recruter cet été et offrir des contrats professionnels aux jeunes. Arrivé en prêt de l’Académie Diambars (Sénégal), Bamba Dieng pourrait notamment être conservé par le club phocéen. Lequel envisagerait de lever cette option contre 3 millions d’euros. Seulement, le jeune attaquant sénégalais pourrait contrecarrer les plans de Pablo Longoria.

Un contrat en deçà des attentes de Dieng ?

Comme le révèle Actufoot, Bamba Dieng ne serait pas satisfait de son traitement salarial à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 21 ans voudrait percevoir plus que ce que lui propose l’ OM en cas de prolongation de son bail. Il devrait toucher entre 2800 et 4000 euros mensuels en cas de transfert définitif à Marseille. Un montant supérieur aux 1800 euros qu’il perçoit actuellement, mais qu’il juge dérisoire en tant que joueur de l’équipe première d’un club comme l'OM. Arrivé l’été dernier, Bamba Dieng évolue avec la réserve du club provençal. Avec l’équipe première, il a disputé 5 matchs (134 minutes) depuis son arrivée. Il compte un but avec le club phocéen, qu'il a inscrit en Coupe de France lors d’une victoire contre l’AJ Auxerre.