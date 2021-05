OM Mercato : PSG, Neymar lance un message fort à Gerson !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 00:30

À la recherche d’un milieu de terrain pour pallier un éventuel départ de Boubacar Kamara, l’OM discute avec Flamengo pour Gerson. Neymar, la star brésilienne du PSG, s’est prononcé sur l’avenir de son compatriote de 24 ans.

L’énorme appel du pied de Neymar à Gerson

Au lendemain de son match nul face au LDU Quito en Copa Libertadores (2-2), Flamengo va de nouveau rencontrer les représentants de l'Olympique de Marseille afin de poursuivre les négociations pour le transfert de Gerson. D’après les informations du média local Globo Esporte, une nouvelle réunion décisive pour l’avenir du milieu de terrain doit se tenir entre toutes les parties concernées. Alors que les discussions avancent plutôt bien selon L’Équipe, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, a lancé un énorme appel du pied à son jeune compatriote afin qu’il rejoigne l’Europe.

« J’aime beaucoup Gerson de Flamengo. Son temps au Brésil est terminé, il doit venir en Europe », a lancé le capitaine de la Seleçao à l’endroit de Gerson dans une interview accordée à Red Bull. Un sacré coup de pouce à l’OM qui insiste pour parvenir à un accord dans ce dossier.

Encore des doutes pour Gerson ?

Grande priorité de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour renforcer le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Gerson doute encore d’un retour en Europe après ses expériences ratées à l’AS Roma et la Fiorentina entre 2016 et 2019. Et en à croire Globo, le joueur de Flamengo n’exclut pas de dire finalement « non » à l’offre de l’OM. D’ailleurs, son entraîneur Rogério Ceni explique qu’il veut conserver son milieu de terrain.

« Je parle avec lui tous les jours. Je veux qu’il reste, il est indispensable. Je comprends les besoins, mais depuis que nous sommes arrivés, nous n’avons pas eu de renforts. Le maintien de Gerson est important si nous voulons être champions (… ) Pour moi, il faudrait garder Gerson et recruter trois joueurs », a déclaré le coach brésilien en conférence de presse. Reste donc à savoir si l’appel du pied de Neymar sera entendu par le natif de Belford Roxo.