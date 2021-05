PSG : Brésil, Marquinhos affiche son souhait pour cet été

Publié par Ange A. le 21 mai 2021 à 13:30

Le capitaine du PSG, Marquinhos, pourrait quitter la capitale cet été. Le défenseur brésilien voudrait honorer un important rendez-vous avec sa sélection nationale. Seulement, il n’est pas certain que son club accepte sa requête.

Marquinhos veut quitter Paris cet été

Avec le Covid-19, plusieurs événements internationaux ont été reportés. C’est notamment le cas des Jeux Olympiques, initialement prévus entre juillet et août 2020. L’événement que devait abriter Tokyo l’été dernier a été reporté à cette année. Plusieurs stars confirmées de la planète foot voudraient prendre part à ce rendez-vous. Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos se verrait notamment dans la capitale japonaise cet été. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central voudrait disputer les JO avec la sélection olympique du Brésil. Du côté du staff auriverde, on verrait d’un bon œil l’arrivée du Parisien. Lequel figurerait ainsi parmi les joueurs de plus de 24 ans autorisés à disputer la compétition.

La décision du PSG déjà connue ?

Désireux de participer aux Jeux Olympiques, Marquinhos doit d’abord obtenir l’aval du Paris Saint-Germain. En l’état actuel, il faut dire que c’est loin d’être gagné. Avec la tenue de la Copa América entre juin et juillet, le PSG ne devrait pas prendre de risque en prolongeant le séjour de son capitaine en sélection. Avant le report de la compétition, Leonardo s’était déjà montré ferme vis-à-vis des stars parisiennes qui voudraient participer à cet événement. Le directeur sportif parisien exprimait notamment des craintes par rapport à Kylian Mbappé. L’attaquant parisien souhaite également se rendre au Japon pour donner un coup de pouce à la sélection olympique.