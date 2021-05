Real Madrid : Zidane entretient le doute sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 21 mai 2021 à 19:00

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane n’a pas échappé aux questions sur son avenir. L’entraîneur du Real Madrid n'a pas écarté un départ à l’issue de la saison.

Real Madrid : Zinédine Zidane toujours incertain

La saison n’est pas encore terminée pour Zinédine Zidane et le Real Madrid. Les Merengues sont toujours dans la course au titre de champion de Liga et ont un ultime match à disputer ce samedi à partir de 18h face à Villarreal. Cette rencontre décisive sera peut-être le dernier match pour l’entraîneur français sur le banc madrilène.

Présent en conférence d’avant-match, Zinédine Zidane a été interrogé sur cette possibilité. Zizou va-t-il s’en aller à l’issue de la saison ? L’entraîneur madrilène n’est pas né de la dernière pluie et a parfaitement esquivé la question. « On va jouer demain, c'est le plus important. On a le temps d'en parler. Ce n'est pas le moment. Il faut mettre toute l'énergie dans celui de demain. Après 37 journées, nous n'allons pas perdre de temps à parler de l'année prochaine », a-t-il répondu. L’entraîneur actuel du Real Madrid n'a pas donc pas infirmé ou confirmé son départ à l'issue de la saison, préférant entretenir le suspens jusqu'au bout.

Zidane se prononce sur le retour de Benzema chez les Bleus

Pour l'heure, l'entraîneur merengue reste concentré sur le dernier match de la saison. Les Merengues sont déterminés à s’imposer face au sous-marin jaune, tout en espérant un faux pas du leader, l’Atlético de Madrid. Par ailleurs, Zinédine Zidane n’a pas caché sa satisfaction concernant le grand retour de Karim Benzema en équipe de France. Après cinq ans et demi d’absence, le buteur du Real Madrid a été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps en prévision de l’Euro 2021.

« Je suis très heureux que Karim soit de retour. C'était ce qu'il voulait et je suis très heureux pour lui. Il a toujours fait de grandes choses sur le terrain. J'espère que nous profiterons tous de son football et surtout je suis très content pour lui », s'est-il rejoui.