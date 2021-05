Equipe de France : Le grand retour de Karim Benzema ?

Publié par Timothy le 18 mai 2021 à 15:00

L'entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, annoncera ce mardi 18 mai (20h20) la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2021. Selon le journal Le Parisien, Karim Benzema, absent de l’équipe de France depuis cinq ans et demi, devrait figurer parmi cette liste.

Benzema : un retour en équipe de France attendu

L'information tourne en boucle depuis ce matin. Le journal Le Parisien a annoncé que, selon toute vraisemblance, l’attaquant star du Real Madrid devrait figurer dans la liste des 26 Bleus pour l'Euro 2021. Cinq ans après sa dernière sélection, l'international français reviendrait par la grande porte chez les Bleus. Lui qui avait été écarté par Didier Deschamps après l’affaire de la sextape en 2016. Depuis, le sélectionneur esquivait les questions autour du joueur de 33 ans.

Il faut remonter au 8 octobre 2015 pour retomber sur la dernière sélection de Karim Benzema avec les Bleus. L'attaquant avait même été l'auteur d'un doublé face à l'Arménie (4-0). Dans un entretien accordé à RMC Sport en avril, Karim Djaziri, l'ancien agent du joueur, assurait qu'un retour était toujours envisageable comme Deschamps n'avait jamais appelé Benzema pour lui dire qu'il ne serait plus sélectionné un jour. "Si Didier a un problème avec quelqu'un, il l'appelle et il règle le problème. Surtout avec quelqu'un qu'il connaît, qui l'aurait déçu... Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs", notait-il. Questionné si Karim Benzema était prêt à revenir chez les Bleus, Djaziri avait répondu : "Oui, il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot."

Deschamps va-t-il redonner une chance à Benzema ?

Il n'est jamais trop tard pour pardonner. Réuni ce mardi avec son staff au siège de la FFF, Didier Deschamps va procéder aux derniers arbitrages et pourrait acter la réintégration du meilleur attaquant français de la saison, auteur de 29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Une décision improbable tant le rapport entre les deux hommes paraît irréconciliable.

Après cinq ans et demi d’absence, Karim Benzema s’apprête à renouer le fil de son histoire avec l’équipe de France, stoppée à 81 sélections et 27 buts. Il faut encore patienter quelques heures avant l’officialisation de celui qui vient de recevoir le trophée UNFP du meilleur joueur français de l’étranger. Son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en fait déjà saliver plus d'un...