Real Madrid : L’avenir de Zidane chamboulé par le vestiaire ?

Publié par Timothée Jean le 22 mai 2021 à 05:00

En cette fin de saison, l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid alimente les spéculations. L'entraineur madrilène est annoncé vers un départ à l'issue de la saison. Pourtant, le coach français est toujours soutenu par son groupe.

Ce samedi, le Real Madrid devra impérativement s’imposer face à Villareal, tout en espérant un faux-pas de son voisin l’Atletico Madrid pour espérer conserver sa couronne. Si la course au titre de champion de Liga reste très serrée entre les deux clubs madrilènes, le flou persiste toujours sur l’avenir de Zinedine Zidane. L’entraineur français est en effet incertain de poursuivre son aventure sur le banc du Real Madrid. Irrité des critiques permanentes autour de son équipe, il songerait même à rendre le tablier à l’issue de la saison. D’ailleurs, la rumeur de son remplacement par Massimiliano Allegri se fait de plus en plus persistante.

Toutefois, Zinedine Zidane bénéficie d’un soutien de taille, celui de son vestiaire qui espère qu’il ira au bout de son contrat expirant jusqu’en juin 2022. ABC assure que les joueurs merengues ont unanimement demandé à Zizou de rester au Real. Seul le jeune gardien Andriy Lunin ne semblait pas sur la même longueur d'onde.

Zizou entretient le doute

De son côté, Zinedine Zidane préfère entretenir le suspense jusqu’au bout. Présent en conférence de presse vendredi, il a évoqué son avenir, tout en restant assez flou et en rappelant sa priorité : le dernier match de la saison. « Le plus important est que le Real Madrid soit champion ou que je continue ? En fin de compte, le plus important, ce n’est pas que moi ou quelqu'un d'autre continue, l'important c'est l'équipe et ce que nous voulons atteindre (…) Pour nous, la seule chose qui compte, c'est le match de demain. Avec tout ce qui s'est passé cette année, nous allons jouer un match de haut niveau », a-t-il confié.

Il a néanmoins confié sa joie de pouvoir compter sur un vestiaire toujours à ses côtés. « J'aime beaucoup mes joueurs. Ils m'ont sauvé sur le terrain, dans le sens où ils ont toujours tout donné à chaque match », a estimé le coach merengue. Ce soutien interne pourrait peser dans la balance pour son avenir.