Mercato OL : Coup de théâtre retentissant pour Rudi Garcia ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 00:00

En fin de contrat, Rudi Garcia ne sait pas encore quel sort lui réservent Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais. Aux dernières nouvelles, le mercato de l’ OL pourrait réserver une énorme surprise pour l’avenir de l’entraîneur français.

Mercato OL : Rudi Garcia finalement conservé par Aulas ?

Annoncé sur le départ et probablement remplacé par Christophe Galtier (LOSC), Patrick Vieira (libre), Roberto De Zerbi (sur le départ à Sassuolo), Paulo Fonseca (remplacé à l’AS Roma par José Mourinho) ou encore Olivier Dall’Oglio (Stade Brestois), Rudi Garcia pourrait finalement poursuivre son aventure sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

En effet, d’après les informations du quotidien Le Progrès, Jean-Michel Aulas n’écarte plus la possibilité d’offrir un nouveau contrat à l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille sur le banc des Gones. Le journal régional explique que si l’ OL parvient à accrocher la 3e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, Garcia pourrait conserver son poste pour la saison prochaine. Un scénario que le patron lyonnais avait d’ailleurs déjà évoqué il y a quelques mois.

Jean-Michel Aulas n’a jamais fermé la porte pour Rudi Garcia

Dans une interview accordée au journal L’Équipe et RMC Sport, Jean-Michel Aulas avait ouvertement indiqué que la fin de saison pouvait être décisive dans sa décision pour le sort de Rudi Garcia.

« Rudi a bien compris l'ADN de l'institution : tout le monde peut s'exprimer, mais il sait très bien qui prend la décision finale. Je pense que l'indécision permet aux gens de se surpasser. L'équilibre global du club nous amène à maintenir cette indécision le plus longtemps possible. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juninho participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir », avait expliqué l’homme d’affaires français.

Le mercato de l’ OL pourrait donc réserver une grosse surprise dans quelques jours.