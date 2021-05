ASSE Mercato: Coup de théâtre surprenant à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 01:30

En fin de contrat avec l' ASSE, Romain Hamouma est annoncé du côté de l’OGC Nice et du FC Lorient. Mais l’avenir de l’attaquant stéphanois pourrait prendre une tout autre trajectoire durant l’été.

Mercato ASSE : Vers une décision surprenante pour Romain Hamouma ?

Arrivé en juillet 2012 en provenance du SM Caen contre un chèque de 4 millions d’euros, Romain Hamouma arrive au terme de son engagement le 30 juin prochain. Aucun accord n’a été trouvé avec la direction de l’AS Saint-Étienne pour une prolongation, le buteur de 34 ans est annoncé sur le départ. Une occasion que veut saisir l’OGC Nice et le FC Lorient pour s’attacher les services du meilleur buteur des Verts au 21e siècle. Seulement, d’après les informations relayées ce vendredi par l’nsider Mohamed Toubache-Ter, le départ du protégé de Claude Puel de Saint-Étienne est encore loin d’être acté.

En effet, « suite à son entretien, Romain Hamouma s’est vu proposer mercredi, une prolongation d’un an », a précisé Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Peinant à recruter un avant-centre de métier performant, l’ASSE ne veut pas laisser partir celui qui a inscrit 60 buts en 298 matches toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois. Une tendance confirmée cet après-midi par l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

Claude Puel met Romain Hamouma devant ses responsabilités

Après avoir bouclé la saison avec l’ASSE, dimanche face à Dijon, Hamouma va devoir faire un choix important pour la suite de sa carrière. Alors qu’il dispose de deux offres de l’OGC Nice et du FC Lorient, le natif de Montbéliard a aussi la possibilité de prolonger dans le Chaudron comme l’a confirmé Claude Puel.

« Et en ce qui concerne Romain Hamouma ? Il a la possibilité de signer dans le club qu'il souhaite. On va se rapprocher de lui et après, il décidera (…) On verra », a lancé l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne vendredi en conférence de presse.

Affaire à suivre donc…