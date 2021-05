PSG Mercato: Mbappé lâche une réponse édifiante au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2021 à 17:52

Samedi, BeIN Sports, a annoncé que Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG pour le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Un média français proche du club de la capitale a fait le point sur ce dossier.

Mercato PSG : Kylian Mbappé donne sa priorité au club

Si à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival et à un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain, le journal Le Parisien annonce que tout espoir n'est pas perdu dans ce dossier pour les supporters du club de la capitale. En effet, le quotidien régional explique que l’international français de 22 ans accorde toujours sa priorité au PSG.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé ne souhaite pas forcément quitter le Paris Saint-Germain et semble même disposé à écouter d'abord la proposition de ses dirigeants avant celles du Real Madrid ou encore de Liverpool, où il se verrait bien associer à Sadio Mané. Charge désormais à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de convaincre le champion du monde 2018 de rester et poursuivre son aventure à Paris.

Le PSG a fixé un ultimatum à Kylian Mbappé

Plus les semaines passent et plus l’impatience grandit au PSG. Alors que la menace du Real Madrid est de plus en plus réelle, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo doivent absolument trouver un accord avec Kylian Mbappé en vue d’une prolongation de contrat. Ce dimanche, le quotidien L’Équipe, les dirigeants parisiens ont demandé à leur numéro 7 de faire connaître sa décision jusqu’au 1er août afin de permettre à Leonardo de se positionner sur le prochain mercato estival.

Pour rappel, il ne lui reste plus qu’un an de bail à cette heure. Sans prolongation, un transfert sera inévitable cet été sous peine de le voir partir libre l'été 2022.