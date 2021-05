Mercato PSG: L'agent de Cristiano Ronaldo relance le dossier

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 13:10

Cristiano Ronaldo pourrait bien débarquer au PSG en cas de son départ de la Juventus Turin. Malgré la volonté de sa mère de le revoir au Sporting, son agent Jeorge Mendes a mis fin à la piste, relançant ainsi la possible arrivée de l'ancienne star du Real Madrid à Paris.

Mercato PSG : Leonardo a encore ses chances pour Ronaldo

« Je vais lui parler. Je vais aller à Turin. Et la saison prochaine, il jouera à Alvalade, il va jouer au Sporting. Je vais le convaincre », a déclaré Maria Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, vendredi, après le sacre du Sporting Portugal dans les colonnes du quotidien portugais Record. En cas de départ de la Juventus Turin cet été, Cristiano Ronaldo est annoncé au Paris Saint-Germain ou à Manchester United. Mais sa mère veut le voir retourner au Portugal pour terminer sa carrière au Sporting Portugal, club qui l’a révélé à toute l’Europe de 1997 à 2003.

Même s’il ne dément pas les rumeurs de départ de son poulain, Jorge Mendes assure toutefois qu’un retour au Sporting n’est pas à l’ordre du jour dans les plans de CR7. « Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, il l'a exprimé publiquement. Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal », a expliqué le représentant du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid dans des propos accordés au média portugais Record.

Mercato PSG : Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

En quittant le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin en 2018, Cristiano Ronaldo espérait accrocher un autre titre majeur avant de raccrocher les crampons. Mais depuis rien ne se passe comme il l'espérait. À part deux Scudettos (2018-2019 et 2019-2020) et la Supercoupe d’Italie en 2018, le quintuple Ballon d’Or n’a remporté aucun titre d’envergure.

Après deux saisons en Serie A, le natif de Funchal veut changer d’air avant de songer à la retraite. Au PSG, Neymar rêve de jouer avec lui et il ne s'en cache pas. Le joueur offensif brésilien avait ouvertement affirmé dans une interview accordée à GQ, qu'il aimerait bien évoluer avec CR7 dans une même équipe.

« Avec quel autre joueur j’aimerais jouer ? Je choisirais Cristiano Ronaldo. J’ai déjà déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n’ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo », a déclaré le milieu de terrain offensif brésilien du PSG prolongé jusqu'en juin 2025 au moins. Il faut noter qu'avant de signer son nouveau contrat, Neymar se préoccupait des aménagements à apporter à l'équipe parisienne sur le plan de l'effectif pour la rendre meilleure. Même si rien n'a filtré sur les détails, il se raconte qu'il a été rassuré sur les profils de joueurs à recruter au mercato estival.

On sait le PSG en lice pour Lionel Messi, toujours dans le doute quant à une prolongation de son aventure au FC Barcelone. Cristiano Ronaldo n'est pas non plus heureux à la Juve et pense à un départ. Leonardo avait affirmé que le club du Parc des Princes serait candidat pour les transferts de toutes les stars qui chercheraient à changer de club. Le temps pour le vérifier approche.