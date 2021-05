OM Mercato : Le message d’adieu de Milik à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 25 mai 2021 à 13:00

Très bon depuis son arrivée en Ligue 1, Arkadiusz Milik sera-t-il un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? L’attaquant prêté par Naples vient de lâcher un message assez troublant quant à la suite de sa carrière.

Arkadiusz Milik fait-il ses adieux à l'OM ?

Quel avenir pour Arkadiusz Milik ? C'est la question qui agite actuellemnt la rubrique mercato de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’OM s’active pour conserver son buteur prêté par Naples. En effet, avec un total de 10 buts en seulement 16 apparitions, le Polonais a démontré qu'il était bien le « grand attaquant » qu'attendait Marseille depuis tant d'années. Une attente si longue que son départ, après seulement six mois passés sous le maillot phocéen, serait vécu comme une profonde déception pour Marseille.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille en ont bien conscience et s’activent pour lever son option d’achat estimée à 12 M€. Le président Pablo Longoria en a même fait un objectif prioritaire. Mais les difficultés financières du club compliquent l’opération, au point que le joueur de 27 ans se rapproche sérieusement d’un retour en Serie A.

D’ailleurs, Arkadiusz Milik semble avoir déjà tourné la page OM. Le buteur a en effet rendu un vibrant hommage à l'Olympique de Marseille, qui sonne comme un adieu. « Dès mon arrivée ici, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification pour l’Europa League est un bon objectif, j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le club et surtout les supporters qui m’ont fait sentir chez moi. Allez OM », a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Milik : Des prétendants en embuscade

Redevenu décisif sous les couleurs du club phocéen depuis son arrivée au Vélodrome en janvier 2021, Arkadiusz Milik se dirige donc vers un retour en Italie. D’autant que plusieurs clubs italiens se bousculent pour le recruter. La Juventus, l’AC Milan et l’AS Rome de José Mourinho seraient intéressés par son profil. La bataille pour engager le buteur de Naples s’annonce donc très mouvementée.