OM Mercato : 10M€, Pablo Longoria tente un autre coup au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 06:30

La presse espagnole a récemment annoncé un intérêt de l’ OM pour Trincao, en manque de temps de jeu au Barça. Une autre source catalane assure qu’il n’y a pas que le seul milieu de terrain offensif portugais qui intéresse Pablo Longoria au sein de l’effectif barcelonais.

OM : Longoria invité à foncer sur Trincao au mercato

Arrivé en 2020 en provenance du Sporting Braga pour 31 millions d’euros, Trincao peine à se faire une place derrière Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en Liga cette saison, l’ailier de 21 ans n’a pas encore totalement convaincu Ronald Koeman. Une situation qui a amené l’entourage du jeune international portugais à envisager un avenir provisoirement loin du FC Barcelone. En effet, d’après les informations du journal AS, le clan Trincao pense sérieusement à un prêt lors du prochain mercato estival.

Une occasion conseillée à Pablo Longoria par le site spécialisé Football Club de Marseille. « Cela pourrait être une solution pour l’Olympique de Marseille qui va chercher des renforts à moindre coût. En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a affirmé qu’il recruterait des « pépites » sans pour autant avoir un budget illimité. Le président et directeur sportif espagnol pourrait donc se pencher sur ce dossier », a expliqué le média sportif. Mais Trincao n’est pas le seul joueur du Barça qui a séduit Longoria et l’OM.

Mercato OM : Longoria séduit par un défenseur du Barça

Ce jeudi, le catalan Mundo Deportivo a révélé que l’Olympique de Marseille est intéressé par le profil de Junior Firpo. Pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman cette saison, le latéral gauche de 24 ans est annoncé sur le départ. À la recherche d’un concurrent à Jordan Amavi, les dirigeants marseillais se sont rapprochés de l’entourage de l’international dominicain en vue d’un transfert cet été. Selon le média barcelonais, les qualités offensives du natif de Saint-Domingue ont séduit l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli et Pablo Longoria a validé cette piste.

Recruté en 2019 pour 30 millions d’euros, bonus compris, l’ancien défenseur du Betis Séville est un vrai flop au FC Barcelone qui cherche à s’en débarrasser. D’ailleurs, Transfermarkt estime qu’un chèque de 10 millions d’euros peut suffire aux Blaugranas pour lui délivrer un bon de sortie. Reste à savoir si Marseille est prêt à payer un tel montant pour Junior Firpo.