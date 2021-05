Stade Rennais Mercato : Accord entre Eduardo Camavinga et le PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2021 à 17:30

Nasser Al-Khelaïfi l’a promis : le PSG va considérablement se renforcer cet été. Et Eduardo Camavinga, le milieu prometteur du Stade Rennais pourrait faire partie de l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Eduardo Camavinga dit « oui » au PSG

C’est la grosse information du jour. D’après les renseignements recueillis par RMC Sport, Eduardo Camavinga a annoncé à la direction du Stade Rennais qu’il ne prolongera pas son contrat qui expire dans un an. En négociations avec ses dirigeants depuis plusieurs mois, le protégé de Bruno Génésio n’a pas trouvé un terrain d’entente dans l’optique d’un renouvellement de son bail parce que ses exigences salariales sont jugées « exorbitantes » par Nicolas Holveck, président du SRFC.

Le média explique que l’international français de 18 ans a d’ores et déjà donné un accord de principe à Nasser Al-Khelaïfi afin de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Désireux d’apporter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif parisien, Nasser Al-Khelaïfi a également donné son accord pour le transfert de la pépite rennaise et compte bien en faire sa recrue phare de l’été. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans un an, le Stade Rennais va donc délivrer un ticket de sortie à Camavinga, mais pas à n’importe quel prix.

Rennes trop gourmand pour Eduardo Camavinga ?

« Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade Rennais, on va pas s’en priver (…) C’est sûr que s’il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ. Mais la priorité, c’est la prolongation (…) On a des appels récurrents, tous les 15 jours à peu près. Maintenant, on va vraiment s’assoir avec eux (Camavinga et son agent Jonathan Barnett) et on va voir ce qu’on peut faire. On n’a reçu aucune offre pour aucun joueur. Il faut être lucide. Le mercato de cet été va être très très compliqué. »

Présent en conférence de presse lundi, le président rennais Nicolas Holveck a officiellement entrouvert la possibilité d’un départ de Camavinga cet été. Et comme le jeune milieu refuse de prolonger son contrat, les Bretons vont le laisser partir dans les semaines à venir. Selon RMC Sport, si Nasser Al-Khelaïfi, qui gère en personne ce dossier, veut vraiment le natif de Miconje, il va devoir casser sa tirelire, puisque son homologue rennais demande un chèque de 100 millions d’euros pour la dernière année de contrat de son joueur. Pour rappel, le Real Madrid, le Bayern Munich et plusieurs grands clubs anglais sont aussi intéressés par Camavinga.

Affaire à suivre…