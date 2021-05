RC Lens : des regrets de Florian Sotoca pour la fin de saison du RCL

Publié par Chemssdine le 26 mai 2021 à 09:47

Ayant réalisé une saison fantastique alors qu'il n'était que de simples promus, les joueurs du RC Lens ont forcément vu leurs objectifs à la hausse en cours de saison. Pourtant, leur cuvée 2020-21 magique n'aura pas eu l'épilogue souhaité, ce qui fait forcément cultiver certains regrets chez certains joueurs comme Florian Sotoca.

RC Lens : la belle surprise de la saison

Il fallait être un sacré devin pour prévoir une telle saison du RC Lens. Promu suite à une saison tronquée par la pandémie de Covid-19, les Sang et Or ont déjoué tous les pronostics pour s'installer à la cinquième place de Ligue 1 durant plusieurs journées cette saison. Avec des révélations comme Jonathan Clauss, les belles trouvailles Seko Fofana ou encore Gaël Kakuta, le RCL a même attiré la sympathie de nombreux suiveurs de football en France.

Malheureusement, manquant cruellement d'expérience, les Nordistes ont été dépassés dans le sprint final par l'OM et le Stade Rennais. Une situation qui laisse amère Florian Sotoca, auteur d'une belle saison pour sa première dans l'élite. "On a pris du plaisir à jouer ensemble et on a vite rempli notre objectif. On voulait finir le plus haut possible. Il y avait une possibilité de jouer l’Europe et on a tout donné.", dit-il avant d'ajouter : "On a des regrets mais il faut être fier de notre parcours. On a su mériter le respect de toutes les équipes de Ligue 1 et de tous les observateurs."

RCL : Sotoca regrette le manque de réussite

Souvent titulaire, Sotoca n'a pas à rougir de sa belle saison et pourtant le fait d'avoir été tout proche d'atteindre l'Europa League lui reste en travers de la gorge : "Le coach avait raison, son but à lui était de jouer pour se maintenir et on l’a très bien fait. C’est une fierté d’avoir montré nos qualités à toute la France, même si sur les derniers matches, on a eu plus de difficulté. On a rencontré de très belles équipes comme Monaco qui mérite sa qualification pour la Ligue des Champions. On s’est accroché avec nos valeurs. On a un peu de regrets car on peut gagner si Seko Fofana a plus de réussite. "

Il ne reste plus qu'à voir si les Lensois sauront revenir encore plus fort la saison prochaine.