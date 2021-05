OM Mercato : PSG ou la Juve ? Le clan Milik lâche un indice !

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2021 à 14:00

Prêté par Naples, Arkadiusz Milik semblait s'éloigner de l’Olympique de Marseille au profit de la Juventus ou encore du PSG. Mais son entourage a relancé la possibilité de voir le buteur polonais poursuivre son aventure à Marseille la saison prochaine.

OM Mercato : Arkadiusz Milik est "heureux" à Marseille

« Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs, 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez l’OM », a récemment posté Arkadiusz Milik sur son compte Instragram.

L’hommage de l’attaquant polonais résonnait comme un message d’adieu à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’ avenir du buteur polonais s'écrit en pointillés à Marseille. Confronté à des soucis financiers, le club phocéen n’a toujours pas levé son option d’achat fixé à 12 millions d’euros et l’avant-centre se rapproche vers un retour à Naples. Sa situation a alors attiré l’attention de plusieurs courtisans.

En quête d'un buteur pour combler les potentiels départs de Mauro Icardi et Moise Kean, le PSG garderait un oeil attentif sur l’évolution du dossier. La Juventus, tapie dans l’ombre, tenterait aussi de détourner Arek de son retour chez les Partenopei. Toutefois, Arkadiusz Milik est heureux sous les couleurs marseillaises où il a inscrit 10 buts en 16 matchs en l’espace de six mois. « Il est très très bien à l’OM et maintenant il se concentre uniquement sur le Championnat d’Europe. Il n’y a aucune nouvelle et rien ne se passe », a confirmé son clan dans des propos rapportés par La Provence.

Le flou persiste toujours

Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille lèvera son option d’achat. De nombreux supporters espèrent que l’avant-centre polonais poursuivra sa carrière au sein de la formation phocéenne la saison prochaine. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier et le flou persiste toujours sur l'avenir du buteur de 27 ans. Si d’ici là rien n’est fait, Arkadiusz Milik se tournera vers d’autres horizons et ce ne sont pas les courtisans qui manquent. La balle est donc dans le camp de Marseille.