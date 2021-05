OM Mercato : Le « nouveau Messi » répond à l’intérêt de Marseille

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2021 à 16:30

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’ OM semble d'ores et déjà tourné vers la saison prochaine. C'est le cas de Pablo Longoria qui s’active en coulisse pour renforcer son équipe. Outre la signature imminente de Gerson, le président olympien voudrait faire venir l’un des plus grands talents d’Argentine, en la personne de Thiago Almada. La nouvelle perle du football argentin s’est d’ailleurs exprimé sur l’intérêt marseillais.

OM Mercato : Thiago Almada lâche sa réponse

Pablo Longoria ne l’a pas caché durant ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille doit opérer des changements au sein de son effectif. Tout d'abord guidé par les nombreux départs cet été, le club marseillais doit apporter des renforts nécessaires pour la saison à venir. C’est en ce sens que le président Longoria s’active pour boucler le dossier Gerson. Les négociations se sont intensifiées entre les différentes parties et un accord serait sur le point d’être conclu pour le transfert du Brésilien.

Mais en parallèle, l’OM travaille sur une autre piste, celle menant à Thiago Almada, considéré comme « le nouveau Messi ». Auteur d’une belle saison avec Vélez Sarsfield, la pépite argentine (20 ans) pourrait être l'une des recrues estivales de l’OM. L’entraîneur Jorge Sampaoli le connaît bien et voudrait le faire venir à Marseille cet été.

Dans une interview accordée à ESPN, le jeune milieu de terrain s'est longuement exprimé sur son avenir, avant d'évoquer l’intérêt marseillais. Il ne repousse pas l’OM, désireux de le recruter cet été, mais laisse également la porte ouverte aux autres prétendants. « Sampaoli ? Il me connaît depuis l'époque où j'étais espoir en équipe nationale. Quand il manquait l'un des membres de l’équipe A, il m'a emmené jouer avec eux, donc il me connaît bien. Mais je ne sais rien de tout ce qui passe, et c’est mon représentant qui gère tout ça », a-t-il confié.

Thiago Almada trop cher pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille voudrait s’offrir la star de Vélez Sarsfield, mais son prix complique l’opération. Vélez a déjà refusé des offres de 20 M€ pour Thiago Almada en provenance d’autres prétendants, tels que le FC Barcelone ou encore Manchester City. Le club argentin a aussi augmenté la clause du jeune joueur, la passant à 25M€. Un prix qui semble désormais hors de portée des moyens de l'OM, durement éprouvés par la crise sanitaire.