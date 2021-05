OM Mercato : Gerson finalement acheté au rabais ?

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2021 à 12:00

La tendance se confirme pour une arrivée de Gerson à l’Olympique de Marseille. L' OM pourrait en effet rapidement boucler le transfert du milieu de terrain brésilien pour une somme inférieure aux 25 millions d’euros réclamés par Flamengo.

OM : Gerson moins cher que prévu ?

En quête de renforts au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille s’active ces derniers jours pour recruter Gerson. Les dirigeants de l’ OM ont intensifié les négociations avec leurs homologues de Flamengo et les représentants du joueur pour boucler sa signature le plus rapidement possible. D’autres médias brésiliens ont également fait état de l’intérêt d’un concurrent de poids, le Real Madrid, sur le dossier. Mais cette supercherie visant à faire grimper les enchères pour le milieu de terrain a vite été démentie. Cela n’empêche pas Flamengo de réclamer un joli chèque pour laisser filer son joueur de 24 ans, dont le bail expire en juin.

Sauf que ce montant initialement fixé à 25 millions d’euros ne serait plus d’actualité. Dans les hautes sphères de l’OM, on évoque plutôt un transfert aux alentours de 15 millions d’euros pour Gerson selon les informations de La Provence. Le club phocéen serait même très confiant quant à l’issue des négociations. Les différentes parties pourraient trouver un terrain d’entente dans les prochaines heures et l’OM semble bien parti pour boucler le transfert du milieu de terrain brésilien à un montant moins cher que prévu.

OM : La signature de Gerson bouclée d’ici vendredi

Après un passage difficile à l’AS Roma, Gerson a retrouvé des couleurs depuis son retour au Brésil en 2019. L’Olympique de Marseille s’active pour tenter de l’attirer dans ses rangs cet été. L’entraîneur Jorge Sampaoli et Frank McCourt, propriétaire de l’ OM, se seraient déjà entretenus sur son potentiel transfert. Le quotidien O Dia révélait récemment que les deux clubs espèrent boucler cette affaire d’ici vendredi. Malgré les difficultés, le dénouement pourrait donc intervenir cette semaine.