OM Mercato : Réponse de Jorge Sampaoli pour Thiago Almada

Publié par ALEXIS le 30 avril 2021 à 00:00

L’ OM est sur la piste menant vers une pépite évoluant en Argentine, d’après la rumeur d'avant le mercato estival. Interrogé sur l’intérêt des Phocéens pour son jeune compatriote, Jorge Sampaoli a botté en touche.

OM : Sampaoli ne confirme pas la piste Almada

Thiago Almada est-il une cible de l’ OM ? Selon le média argentin TyC Sport, Pablo Longoria a noué des contacts en vue du transfert du jeune milieu offensif en Ligue 1. Invité à clarifier la position de l’Olympique de Marseille dans ce dossier, Jorge Sampaoli n’a pas confirmé l’intérêt marseillais. « Je ne confirme pas ces contacts », a-t-il répondu en conférence de presse, ce jeudi. Néanmoins, le nouveau coach des Olympiens a fait savoir qu’il « connait très bien » la pépite de 20 ans avec qui il a « une bonne relation ». Le successeur d’André Villas-Boas à l’ OM a indiqué qu’il ne sait pas si la direction du club a initié des démarches secrètes pour Thiago Almada. « Je ne sais pas si le club a communiqué avec lui », a-t-il confié. Le joueur dont le nom est associé au club provençal évolue au Vélez Sarsfield. Ce club est leader dans le groupe B du championnat argentin, devant Boca Juniors, après 11 journées.

Le coach de Marseille séduit par la pépite argentine

Jorge Sampaoli s'est montré ensuite intéressé par le profil du natif de Buenos Aires. « C’est un joueur en développement, un joueur d'avenir. C'est un milieu qui est capable de mettre beaucoup de nuances offensives dans son jeu. N'importe quel coach le voudrait dans son effectif. […] Il deviendra un très important quand il va se consolider. C’est ce que j'ai vu de lui en sélection », a apprécié l'entraîneur de l' OM. À noter que Thiago Almada est un joueur international U20 (7 sélections et 1 but). Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 9 matchs joués dans le championnat argentin, cette saison.