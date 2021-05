PSG Mercato : Succession Mbappé, Pochettino tient la solution

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 19:00

Si le Real Madrid parvient à convaincre Kylian Mbappé cet été, le PSG va être obligé de frapper un gros coup afin de mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Aux dernières heures, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a déjà sa petite idée sur la succession de son buteur de 22 ans.

Harry Kane à la place de Kylian Mbappé ?

« Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ? C'est donc un moment de ma carrière où je dois réfléchir, voir où j'en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président. J'espère que nous pourrons avoir cette conversation. Je suis sûr qu'il voudra établir le plan qu'il envisage, mais en fin de compte, c'est à moi de décider, de voir comment je me sens et ce qui est le mieux pour moi et ma carrière à ce moment précis », a déclaré récemment Harry Kane après le dernier match de la saison avec Tottenham.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, l’international anglais de 27 ans n’écarte pas un transfert cet été et le Paris Saint-Germain aimerait en profiter pour le convaincre de venir jouer avec Neymar. Selon les révélations du média OK Diario, Mauricio Pochettino ne jure que par son ancien protégé pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’entraîneur argentin a déjà contacté personnellement le meilleur buteur et meilleur passeur de la Premier League pour lui signifier son intérêt. Mais Harry Kane n’a pas encore donné sa réponse.

Mercato PSG : Harry Kane a fixé une deadline pour son avenir

Si le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea et Manchester City rêvent tous de l’avoir, Harry Kane sait déjà ce qu’il veut pour la suite de sa carrière s’il venait effectivement à quitter Tottenham cet été. En effet, The Transfer Window explique que le capitaine de la sélection anglaise donne sa priorité à la Premier League afin de battre le record des 260 buts d’Alan Shearer. À quelques semaines de l’ouverture de l’Euro, Harry Kane veut rapidement régler la question de son avenir avant cette compétition continentale.

Le PSG et les autres prétendants sont prévenus.