Real Madrid Mercato : Zidane s’en va, son successeur connu

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2021 à 11:30

Zinédine Zidane a probablement tiré un trait sur son aventure au Real Madrid. L’entraîneur français a décidé de quitter le club madrilène de son plein gré cet été et son successeur serait d'ores et déjà connu en interne.

Real Madrid : L’annonce du départ de Zidane bientôt officialisé

« Mon futur ? Le plus important aujourd'hui, c'est l'équipe, pas moi. Je vais parler avec le club et nous verrons. Plus tard, quand le moment sera venu, je vais parler, dans le calme, avec le club », déclarait Zinédine Zidane, samedi dernier, au terme de la saison en Liga. S’il est resté plutôt évasif au sujet de son avenir, le technicien français a plusieurs fois laissé entendre qu’il ne se voyait pas rester encore plusieurs saisons sur le banc du Real Madrid en raison de la pression. Usé par tout l'environnement médiatique madrilène, il aurait alors décidé de mettre un terme à son aventure à Madrid.

« Zinédine Zidane a pris la décision de quitter le Real Madrid avec effet immédiat », a annoncé le quotidien AS. Le coach français a fait part de sa décision à sa direction et a ensuite prévenu ses joueurs de son choix, les remerciant pour leur implication durant cette saison compliquée. S’il faut attendre encore quelques heures pour l’officialisation son départ, la direction madrilène n’a pas perdu de temps pour trouver son remplaçant.

Allegri, futur successeur de Zidane au Real Madrid ?

Il faut dire que le départ de Zinédine Zidane n’est pas vraiment une surprise pour le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants merengues travaillaient déjà sur sa succession. Et selon le quotidien madrilène, le choix des dirigeants madrilènes se porterait sur Massimiliano Allegri pour succéder à Zidane.

Libre depuis son départ de la Juventus Turin en 2019, l’entraîneur italien a toujours été considéré comme le grand favori pour succéder au Français. Et si le nom de Raul Gonzalez, qui dirige actuellement la Castilla, était évoqué, l’expérience et la patience de l’Italien ont pesé dans la balance. Massimiliano Allegri a décliné plusieurs propositions cet été dans l’espoir de prendre un jour les rênes du banc madrilène. Un souhait bien parti pour s'accomplir.