PSG Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 12:30

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, le doute plane toujours concernant l’avenir de Kylian Mbappé, de plus en plus annoncé au Real Madrid. Le PSG ne compte pas pour autant se laisser faire dans ce dossier.

Kylian Mbappé plus proche du Real Madrid ?

À l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé alimente de plus en plus les conversations. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international français de 22 ans n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, on martèle, par la voix de Josep Pedrerol, animateur de l'émission El Chiringuito, que la priorité de Mbappé reste le Real Madrid.

« Mbappé veut signer au Real Madrid que Zidane soit là ou non », a répété le présentateur. Dans la presse française, l'optimisme est à peine plus présent. Sur le plateau du Late Football Club, l’agent français Bruno Satin a récemment lâché une véritable bombe en annonçant qu’un accord a déjà été trouvé entre le Real Madrid et la famille de Kylian Mbappé en vue d’un transfert cet été.

« Mon sentiment, c’est plutôt qu’il est partant. J'ai eu quelques petites infos selon lesquelles Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. Il y aurait un accord de principe du côté du joueur, mais il faut aussi l’accord du Paris Saint-Germain », a expliqué Bruno Satin jeudi passé sur Canal+. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le champion du monde 2018 pourrait ainsi faire ses adieux aux supporters parisiens d’ici la fin du mercato. Une tendance pourtant nuancée par un spécialiste italien du marché des transferts.

Mercato PSG : une grande avancée dans le dossier Mbappé ?

« Pour moi, je dis toujours, Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, il restera au PSG à 100 %. Ne vous inquiétez pas. Laissez-nous travailler. Il est parisien, français, il adore Paris. On n’a pas de problème. » Si Nasser Al-Khelaïfi se montre si optimiste pour l’avenir de Kylian Mbappé, c’est bien la preuve que les hauts dignitaires du PSG tiennent absolument à conserver leur joyau français et sont prêts à tout pour l’éloigner du Real Madrid. D’ailleurs, selon les informations de Fabrizio Romano dans son Here We Go Podcast hebdomadaire, même si aucun accord n’est pas encore trouvé, le PSG et le buteur de 22 ans pourraient se rapprocher prochainement au niveau des points de vue.

« Il n’y a toujours pas d’accord entre Kylian Mbappé et le PSG. Le contrat n'est pas convenu à 100 %. Le président se battra pour le garder et prolonger son contrat. Dans les semaines à venir, nous aurons de grosses mises à jour », explique le journaliste de Sky Sport. Rien n’est donc encore perdu pour le Paris Saint-Germain qui ne compte pas laisser partir son numéro 7.