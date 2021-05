Real Madrid Mercato : Zidane, la décision officielle est tombée

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2021 à 14:00

Le couperet est tombé. Zinédine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le club espagnol a annoncé ce jeudi le départ de coach français en ouvrant la course à sa succession.

Rien ne dure éternellement. De retour au Real Madrid en mars 2019, Zinédine Zidane a pris la décision de mettre un terme à son aventure madrilène cet été. C’est en début d’après-midi que le Real Madrid a officialisé le départ de l’entraîneur français de son poste de la Casa Blanca.

« Le Real Madrid communique que Zidane a décidé de mettre fin à son actuelle étape en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le club respecte sa décision et le remercie pour son professionnalisme, son engagement, sa passion durant toutes ces années et pour ce que représente sa figure pour le Real Madrid. Zidane est l'un des grands mythes du Real et sa légende va au-delà de ce qu'il a été comme entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu'il est dans le coeur du madridisme et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison », peut-on lire dans le communiqué.

La course à sa succession est lancée

Comme en 2018, l’homme aux trois Ligue des Champions consécutives n’ira pas au bout de son contrat expirant en juin 2022 et quitte son club de coeur de son plein gré à l’issue d’une saison harassante. Son départ désormais acté, le Real Madrid devra rapidement trouver son remplaçant.

Plusieurs sources concordantes en Espagne affirment que le choix de la direction madrilène se porterait sur Massimiliano Allegri. Mais l’entraîneur italien, libre depuis son départ de la Juventus, serait finalement peu enclin à rejoindre Madrid. Le nom de Raúl, l’actuel coach du Castilla, ainsi que celui d’Antonio Conte, qui vient de quitter l’Inter Milan sont alors annoncés pour succéder à Zizou.