OL Mercato : Un coach portugais en plan B pour succéder à Garcia

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 18:00

L’ OL a fait ses propositions à Christophe Galtier pour le poste de Rudi Garcia. En attendant la réponse de l’ex-entraîneur du LOSC, un média portugais annonce un technicien portugais parmi les favoris de Juninho.

OL : Jorge Jesus à la place de Rudi Garcia ?

L’ OL n’a plus d’entraîneur. Le contrat de Rudi Garcia n’a pas été reconduit. Juninho lui cherche un successeur et Christophe Galtier est la priorité des dirigeants du club rhodanien. Il a rencontré le Brésilien et semble d'accord pour collaborer avec ce dernier. Parallèlement, le nom d’un coach portugais revient souvent à l'Olympique Lyonnais. Selon les indiscrétions de Maisfutebol, un média portugais, Jorge Jesus serait parmi les préférés de Juninho pour remplacer Rudi Garcia. Le coach de 66 ans n’est cependant pas libre. Il est sous contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu'à fin juin 2022. Il serait dans la pensée du directeur sportif, mais en plan B, si Christophe Galtier choisit finalement l’OGC Nice qui lui a aussi fait une proposition.

Qui est Jorge Jesus ?

Jorge Jesus est un entraîneur portugais qui officie depuis 1989. Il a dirigé 13 clubs différents depuis le début de sa carrière, dont 11 dans son pays natal. Notamment, Vitória Setúbal, CF Belenenses, SC Braga, Sporting Portugal et Benfica. À l’étranger, il a dirigé Al-Hilal FC en Arabie Saoudite (2018-2019), puis le CR Flamengo (2019-2020). Depuis l’été 2020, il est revenu sur le banc de touche du Benfica, club qu’il avait déjà entraîné entre 2009 et 2015. La saison dernière, Jorge Jesus et les Aigles ont fini à la 3e place du championnat portugais.