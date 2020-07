Bordeaux Mercato : Pas de retour à Lisbonne pour Paulo Sousa

Sur le départ chez les Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa ne va pas rentrer au bercail. Annoncé au Benfica, les Aigles ont finalement rappelé Jorge Jesus au poste d’entraîneur.

Benfica, une piste en moins pour Paulo Sousa

Cité parmi les candidats à la succession de Bruno Lage, Paulo Sousa n’officiera pas au Benfica la saison prochaine. Le club lisboète a finalement opté pour un ancien de la maison. Entraîneur de Flamengo (Brésil), Jorge Jesus va signer son retour au Benfica. Le technicien de 65 ans a déjà annoncé sa démission de son poste de la formation carioca. Il va retrouver un club où il a fait carrière en tant que joueur et entraîneur. Un retour confirmé par Benfica sur son compte Twitter. Jorge Jesus a officié sur le banc des Aigles pendant six ans (2009-2015). Il a notamment remporté le championnat à trois reprises et mené le club deux fois en finale de la Ligue Europa.

Quel avenir pour Sousa ?

Avec la nomination de Jesus, une porte se ferme donc pour Paulo Sousa. Le Portugais est plus que jamais sur le départ de Bordeaux après le passage réussi du FCGB devant la DNCG. Le technicien de 47 ans aurait pu rester chez les Girondins dans le cas où l’avenir de Frédéric Longuépée se retrouvait menacé. Mais avec l’audition réussie devant le gendarme financier du football français, celui-ci va conserver la présidence des Girondins. Et le dirigeant bordelais a déjà une idée du successeur de Sousa. Jean-Louis Gasset est présenté comme le favori pour diriger le banc bordelais la saison prochaine. Paulo Sousa devra se trouver un nouveau point de chute un an après son arrivée.