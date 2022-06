Bordeaux Mercato : Le FC Nantes concurrencé pour un buteur du FCGB

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 12:48

Bordeaux Mercato : Déjà très courtisé en Ligue 1, notamment par le FC Nantes et aussi en Bundesliga, Hwang Ui-jo a un nouveau prétendant en Turquie.

Bordeaux Mercato : Hwang Ui-jo très convoité en L1 et à l'étranger

Bordeaux est relégué en Ligue 2 et doit se séparer de certains joueurs qui ont la cote sur le marché et dont il ne peut pas assurer le salaire dans cette division inférieure. Hwang Ui-jo fait partie de ceux-là. Il veut quitter le FCGB à un an de la fin de son contrat. Contraint de céder son attaquant pour renflouer ses caisses, le club au scapulaire attend une offre intéressante pour le faire. La valeur de l’international coréenne (45 sélections, 15 buts) est estimée à 7 M€ sur le marché des transferts. Et il ne manque pas de prétendants.

Les intérêts de quatre clubs de Ligue 1 (FC Nantes, Montpellier HSC, ES Troyes AC, RC Strasbourg) pour le buteur de Bordeaux (11 buts inscrits en 32 matchs de Ligue 1 la saison dernière) ont déjà été révélés. En Allemagne, son profil plaît à Schalke 04 et Mayence. Hwang Ui-jo est aussi sur les tablettes de West Ham United en Premier League.

Bordeaux Mercato : Le buteur du FCGB, priorité de Fenerbahçe

Désormais, un nouveau prétendant est arrivé sur les rangs. Il s'agit de Fenerbahçe en Turquie. D’après les informations de Football Asian, l’entraîneur du club turc, Jorge Jesus a fait de Hwang Ui-jo la priorité pour renforcer son attaque. Il aurait demandé aux dirigeants Canaris de se pencher sérieusement sur la piste menant vers le N°18 de Bordeaux. Le club stambouliote se serait ainsi lancé aux trousses de ce dernier. Il compte même sur l’implication de Kim Min-Jae, compatriote de Hwang Ui-jo, pour l'attirer au Fenerbahçe. En tout cas, Bordeaux n'attend que des offres concrètes pour transférer rapidement le joueur de 29 ans.