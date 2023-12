Susceptible d’accueillir Kylian Mbappé en tant qu’agent libre à la fin de la saison en cours, le Real Madrid a recalé une autre star du PSG.

Keylor Navas a proposé ses services au Real Madrid

Désormais barré par Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, Keylor Navas cherche désespérément à quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le journal espagnol Marca révèle ainsi que le gardien de but de 37 ans a tenté un énorme coup lors du mercato estival passé. Selon le quotidien madrilène, l’international costaricien a tout simplement proposé ses services à Carlo Ancelotti après la grave blessure au genou de Thibaut Courtois.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengues, Keylor Navas espérait notamment aider son ancien club en attendant le retour du portier belge. Mais le retour envisagé de Thibaut Courtois en deuxième partie de saison aurait pu créer des tensions dans le vestiaire madrilène. Le staff et les dirigeants du Real Madrid donc finalement opté pour le prêt de l’Espagnol Kepa Arrizabalaga en provenance de Chelsea. Quant à Navas, il va retrouver les terrains et espère toujours retrouvé du temps de jeu.

Keylor Navas annonce son retour en forme

Revenu de son prêt de six mois à Keylor Navas, revenu d'un prêt de 6 mois à Nottingham Forest, Keylor Navas a raté la moitié de la première moitié de saison avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’il avait disparu un temps des communiqués médicaux du club de la capitale française, le protégé de Luis Enrique a lui-même annoncé ce week-end qu'il était de retour en forme. De retour à l’entraînement collectif depuis peu, l’ancien partenaire de Sergio Ramos a annoncé qu’il est de retour en forme.

Pas dans les plans du Paris SG, il pourrait profiter de ce mercato hivernal pour se trouver un nouveau point de chute afin de se relancer dans la deuxième moitié de saison. Dernièrement, le quotidien AS a révélé que les Tigres de Monterrey, où évolue toujours l'attaquant français André-Pierre Gignac, et Newcastle United, qui vient de perdre Nick Pope pour les trois prochains mois après une blessure à l'épaule, seraient intéressés par les services de Keylor Navas et pourraient faire une offre au PSG cet hiver.