PSG Mercato : Real, le président de la FFF conseille Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 02:30

Alors que les rumeurs enflent au sujet de son avenir, Kylian Mbappé continue de garder le mystère à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a donné son avis sur le futur de l’attaquant de 22 ans.

Noël Le Graët prend position pour l’avenir de Mbappé

Ce jeudi, Noël Le Graët était à la Une du journal Le Parisien. Profitant de son interview avec le journal régional, le premier responsable de la Fédération Française de Football s’est prononcé sur le futur de Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. Si les médias espagnols poussent de plus en plus le champion du monde 2018 à quitter le club de la capitale française pour rejoindre le Real Madrid, le dirigeant de 79 ans pense le contraire. Pour Noël Le Graët, Mbappé doit encore rester au PSG pour relever les challenges parisiens avant de songer à un départ.

« Bien sûr, j'ai envie qu'il reste en France et au PSG. Il est jeune, et le PSG a encore beaucoup de challenges à relever. Cela ne me regarde pas directement, mais des joueurs de ce niveau, je préfère qu'ils soient chez nous », a déclaré le chef d’entreprise. Avant d’ajouter : « ma préférence est très nette, et selon moi, il a même intérêt à rester. »

Des propos qui devraient faire plaisir aux dirigeants et supporters parisiens. Poursuivant, Noël Le Graët a aussi évoqué un autre souhait fort du jeune buteur des rouge et bleu.

Noël Le Graët veut voir Mbappé aux JO

En plus de l’Euro qu’il s’apprête d’ailleurs à disputer avec le groupe de Didier Deschamps, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’a jamais caché son envie de pouvoir prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo, cet été. Et le président de la FFF promet de parler avec les décideurs du PSG afin de permettre au joueur de réaliser ce rêve.

« Le joueur n’a pas encore dit non. Et le PSG non plus d’ailleurs. Je vais rediscuter avec Mbappé pendant l’Euro, et ensuite je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Mais je crois que le joueur a envie d’être présent au Japon », a expliqué Le Graët. Reste à savoir ce que le Paris Saint-Germain décidera à ce sujet.