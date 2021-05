PSG Mercato : Pochettino, Paris reçoit une information détonnante !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 16:00

Six mois seulement après sa nomination en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ. Si le PSG a dernièrement publié une interview de son entraîneur évoquant l’avenir avec les rouge et bleu, les choses ne seraient pas aussi simples en interne.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino prêt à claquer la porte cet été ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Mauricio Pochettino n’est pas certain d’être sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors que les rumeurs d’un possible retour de l’Argentin à Tottenham enflamment de plus en plus la toile, le journal Le Parisien fait une grosse révélation dans ce dossier. En effet, le quotidien régional assure ce vendredi qu’au sein du PSG, nul ne sait à ce jour si Pochettino va diriger l’équipe la saison prochaine.

« Personne ne peut être certain que l'Argentin sera encore le coach du PSG le 5 juillet, date de reprise de l’entraînement », explique le média. L’ancien joueur parisien « selon des proches, serait déçu par la gouvernance de Leonardo dans un club où les stars dominent, se plaçant parfois au-dessus de l'institution et, donc, de l'entraîneur. » Une information confirmée par L’Équipe à qui un proche de Pochettino explique que « Mauricio est quelqu'un qui a besoin de percevoir une organisation professionnelle et rigoureuse ».

Toujours selon le journal sportif, Pochettino vit toujours à l'hôtel, sans chercher de maison pour pérenniser sa vie familiale à Paris, au contraire de ses adjoints. La possibilité de voir le natif de Murphy quitter le PSG cet été existe bel et bien. Daniel Levy, le président de Tottenham, fait d’ailleurs un forcing en coulisses pour le rapatrier à Londres.

Pochettino s’est entretenu avec les dirigeants de Tottenham !

D’après les informations de Foot Mercato, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est récemment entretenu avec les décideurs de Tottenham. Même si rien n’est encore acté entre les deux parties, « Daniel Levy sait que, face à son impopularité, il n'a pas beaucoup de choix. Et il est prêt à beaucoup de concessions. Faire revenir Pochettino, très populaire, pourrait lui permettre de sortir de la crise par le haut », indique un proche du président des Spurs à L'Équipe. Affaire à suivre…