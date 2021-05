OM Mercato : Un indésirable d'Arsenal pisté par Marseille ?

Publié par Ange A. le 30 mai 2021 à 03:30

L’Olympique de Marseille souhaite se renforcer en défense lors du mercato estival. La direction de l’ OM pourrait piocher du côté d’Arsenal pour s’offrir un renfort défensif à moindre coût.

Un défenseur d’Arsenal sur les tablettes de l’ OM

Avec la possible vente de Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille creuse des pistes pour compenser ce départ. Président de l’ OM, Pablo Longoria pourrait notamment recruter un défenseur central en Premier League. D’après les informations de L’Équipe, le dirigeant phocéen courtiserait William Saliba. L’ancien stéphanois n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta et était de nouveau prêté cette saison à l’OGC Nice. L’Espagnol voudrait également se faire prêter le défenseur de 20 ans en vue de la prochaine campagne. Selon le quotidien sportif, le responsable olympien aurait même déjà entrepris les négociations auprès du club londonien avec qui Saliba est sous contrat jusqu’en 2024.

Menace allemande dans le dossier Saliba

Seulement, le patron de l’Olympique de Marseille n’est pas le seul à avoir des vues sur William Saliba pour la saison prochaine. Quelques heures plus tôt, Kicker révélait en effet un intérêt du Bayer Leverkusen pour le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne. Pour la publication germanique, le pensionnaire de Bundesliga envisage un transfert de Saliba. Ceci pour faire oublier le flop Panagiotis Retsos. Prêté avec option d’achat à l’ASSE, le défenseur central grec va signer son retour en Allemagne avant d’être vendu cet été. Contrairement à Arsenal, l’ OM et le Bayer joueront la Ligue Europa la saison prochaine. Reste maintenant à savoir lequel de ces prétendants parviendra à convaincre le natif de Bondy. Celui-ci a disputé 22 matchs et inscrit un but durant sa pige à l’OGC Nice.