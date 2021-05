PSG : Mbappé responsable des rumeurs autour de Pochettino ?

Publié par Ange A. le 30 mai 2021 à 08:30

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis décembre, Mauricio Pochettino semble déjà proche de la sortie. La faute à Kylian Mbappé à en croire plusieurs médias étrangers.

Pochettino proche d’un retour à Tottenham ?

Successeur de Thomas Tuchel à Paris, Mauricio Pochettino va se contenter de la Coupe de France et du Trophée des champions. Le technicien argentin a terminé vice-champion de France et n’a pas réussi à traverser le stade des demi-finales de la Ligue des champions. Alors que le PSG a prolongé bon nombre de stars pour composer l’effectif de l’Argentin la saison prochaine, ce dernier serait déjà sur le départ. D’après le Sun, le coach du Paris Saint-Germain souhaite retourner à Tottenham. Il avait été saqué par les Spurs en novembre 2019. Si des « tensions » avec Leonardo sont évoquées pour justifier ce possible départ, Kylian Mbappé serait aussi à l’origine des doutes autour de Pochettino.

Mbappé et Pochettino réunis à Madrid ?

D’après El Chiringuito, Mauricio Pochettino pourrait quitter le PSG en cas de vente de Kylian Mbappé. L’entraîneur parisien ne se verrait pas continuer l’aventure dans la capitale sans l’attaquant de 22 ans. Alors que les négociations pour sa prolongation de contrat coincent, le natif de Bondy pourrait poursuivre sa carrière au Real Madrid. En cas de départ de Mbappé, Pochettino pourrait également partir de Paris. Les deux hommes pourraient d’ailleurs se retrouver dans la capitale espagnole. Le vice-champion d’Espagne est sans entraîneur depuis le départ de Zinedine Zidane. Florentino Pérez aurait coché le nom de l’actuel coach du PSG pour remplacer l’ancien meneur de jeu des Bleus.