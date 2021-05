LOSC Mercato : Christophe Galtier à la place de Zidane au Real ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2021 à 22:30

Christophe Galtier a mis un terme à son histoire avec le LOSC après avoir décroché le titre de champion de France avec les Dogues. Annoncé un peu partout en Europe, l’entraîneur marseillais pourrait finalement débarquer au Real Madrid pour prendre la place de Zinedine Zidane.

Le Real Madrid pense à Christophe Galtier

« J’ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Letang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin, que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. »

Quatre ans après son arrivée et une saison extraordinaire couronnée par un sacre en Ligue 1, Christophe Galtier a annoncé dans les colonnes du journal L’Équipe qu’il quitte ses fonctions d’entraîneur de Lille OSC. Et alors que son nom est cité à l’OGC Nice et au SC Naples, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne pourrait surprendre tout le monde et débarquer au Real Madrid dans les semaines à venir.

En effet, d’après les renseignements divulgués ce dimanche par l'émission El Transistor de la radio espagnole Onda Cero, Florentino Pérez qui est à la recherche d’un successeur à Zinédine Zidane, étudie sérieusement le profil de Christophe Galtier. Cependant, le média espagnol précise que le Marseillais de 54 ans ne fait pas office de premier choix dans les plans du président madrilène puisque c’est Mauricio Pochettino qui est fortement espéré à ce poste. Pour son avenir, Galtier voit les pistes se refermer une à une après l’OL.

Le SSC Naples écarte la piste Christophe Galtier

Annoncé à l’Olympique Lyonnais, Galtier ne sera finalement pas le successeur de Rudi Garcia puisque Jean-Michel Aulas et Juninho ont confié le poste au Néerlandais Peter Bosz. Ce n’est pas tout. En Italie, où son nom a été placé dans le viseur du Napoli pour remplacer Gennaro Gattuso, l’actuel coach de Lille vient de voir aussi cette piste s’envoler devant lui.

Interrogé par la radio portugaise RTP sur l'échec concernant l'éventuelle venue de Sergio Conceiçao (FC Porto), le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a affirmé vouloir enrôler un entraîneur italien pour succéder à Gennaro Gattuso, licencié au terme de la saison.

« Nous voulons un Italien. Nous avons beaucoup d'opportunités. Nous déciderons dans les vingt jours », a déclaré le patron de l’équipe italienne. Christophe Galtier ne sera donc pas le prochain entraîneur de son ancien protégé Victor Osimhen à Naples.