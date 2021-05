Real Madrid Mercato : Zinédine Zidane annoncé à Tottenham

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 15:00

À la recherche d’un nouveau défi suite à son récent départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est aujourd’hui cité du côté de la Premier League. Plusieurs sources britanniques l'annoncent pour prendre les commandes de Tottenham.

Real Madrid : Zinédine Zidane vers la Premier League ?

Depuis plusieurs semaines, son départ était constamment évoqué dans la presse. C’est désormais officiel depuis ce jeudi : Zinédine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Comme en 2018, le technicien français a démissionné de son poste à Madrid quelques jours seulement après la fin de la saison en Liga. Mais à la différence de son premier mandat sur le banc du Real Madrid où il a remporté neuf trophées, dont trois Ligue des Champions consécutives en deux ans et demi, son second mandat fut moins étincelant, marqué par une dernière saison sans titre.

Pourtant, Zinédine Zidane n’a pas l’intention de rester inactif trop longtemps. Selon la presse espagnole, l'entraîneur de 48 ans ne veut pas passer une année sabbatique. Son objectif après sa démission du Real Madrid est de trouver un nouveau challenge à la hauteur de ses ambitions. Et ça tombe bien, puisque bon nombre de grands clubs européens seraient heureux d’accueillir cette légende du foot au sein de son effectif.

Plusieurs écuries s’activent en coulisses pour arracher sa signature en vue de la saison prochaine. Et si son nom est de plus en plus cité au PSG en cas de départ de Mauricio Pochettinho, Zinédine Zidane pourrait finalement rebondir en Premier League.

Daniel Levy prêt à passer à l’offensive pour Zidane

Le Daily Telegraph révèle que le club londonien est fortement intéressé par le profil de Zinédine Zidane et le président des Spurs, Daniel Levy, voudrait passer à l’offensive dans les prochains jours. Tottenham est entraîné par l’intérimaire Ryan Mason depuis le limogeage de José Mourinho en avril dernier et recherche actuellement un entraîneur plus aguerri pour prendre les rênes de l’équipe première. Reste désormais à savoir si Zinédine Zidane sera intéressé par le défi londonien. Dans le cas contraire, d’autres pistes sont envisagées. L’Inter Milan, Champion d'Italie et qualifié pour la Ligue des Champions, reste une autre opportunité intéressante pour le tacticien français.