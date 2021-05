OL Mercato : Houssem Aouar lâche un gros indice sur son avenir

Publié par ALEXIS le 31 mai 2021 à 19:00

Houssem Aouar a réagi à la nomination de Peter Bosz au poste d’entraîneur de l’ OL. Dans ses propos confiés à L’Équipe, il a par ailleurs fait une annonce sur son futur à Lyon.

OL : Aouar « impatient de travailler » avec Peter Bosz

Rudi Garcia est parti de l’ OL à l’issue de son contrat et Peter Bosz lui a succédé samedi dernier. Le nouvel entraîneur du club rhodanien a même été présenté officiellement en conférence de presse dimanche. À la suite de la direction de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar s’est prononcé sur l’arrivée de l’entraîneur néerlandais. Comme le président Jean-Michel Aulas et Juninho (directeur sportif), il s'est enflammé pour le nouveau coach. « De ce que j'ai vu sur la façon dont il a fait jouer l'Ajax Amsterdam et le Bayer Leverkusen, c'est un très bon coach », a-t-il confié au quotidien sportif.

Le meneur de jeu de l’ OL a ensuite lâché des indices sur son avenir. Alors qu’il dispose d’un bon de sortie du club rhodanien, il ne semble pas disposer à quitter le cocon familial lyonnais. Le n°8 des Gones déclare être « impatient de travailler avec ce genre d'entraîneur ». Plusieurs clubs étrangers, notamment le Real Madrid, la Juventus et Manchester City sont intéressés par ses services.

Le meneur de jeu parti pour rester à Lyon ?

Houssem Aouar est un pur produit du club de Jean-Michel Aulas. Il a été formé au club entre 2009 et 2015. Il a ensuite fait ses débuts en Ligue 1 avec son club formateur. Le natif de Lyon a gravi les échelons sous le maillot lyonnais, mais également avec l’équipe de France. Il est désormais international Tricolore A et compte une sélection. Sous contrat à l' OL jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar vaut aujourd’hui 50 M€ sur le marché des transferts. Va-t-il finalement choisir de rester à Lyon où il fait partie des cadres du vestiaire ? Rendez-vous au mercato estival qui ouvre ses portes le 9 juin.