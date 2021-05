OL Mercato : Aulas et Juninho se lâchent sur les atouts de Bosz

Publié par ALEXIS le 31 mai 2021 à 13:00

Nouvel entraîneur de l’ OL, Peter Bosz s’est longuement confié sur sa signature avec le club rhodanien, lors de sa présentation officielle. Dans leurs réactions, Jean-Michel Aulas et Juninho ont justifié le choix porté sur le coach néerlandais. Ils soulignent les atouts ce dernier.

OL : Peter Bosz « très heureux d’être dans un grand club »

Peter Bosz est le successeur de Rudi Garcia à l’ OL depuis samedi. Lors de sa présentation officielle à la presse, le nouvel entraîneur s’est dit heureux de s’engager dans un club 4e de Ligue 1. « Je suis très heureux d’être là dans un grand club. J’ai joué plusieurs fois contre l'Olympique Lyonnais, en tant que joueur, mais aussi en tant qu’entraîneur. J’ai vu que c’était un grand club avec des supporters chauds. C’est vraiment un super club, j’espère avoir beaucoup de succès ici », a déclaré le nouvel entraîneur de l'OL.

Aulas justifie le choix Peter Bosz

Réagissant à la signature de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas assure qu’il a fait le bon choix. « Cet entraîneur a le profil le plus adapté à nos souhaits. C’est un entraîneur avec un profil intéressant, qui a la capacité de faire jouer des jeunes, la capacité de pratiquer un jeu offensif. C’est un entraîneur référent pour les médias et les supporters. Quand on a identifié ce profil, il n’y avait plus beaucoup de candidats. Peter correspondait parfaitement à cette description », a justifié le président de l’ OL.

Juninho aussi a insisté sur le profil de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen. « On est content de pouvoir signer Peter Bosz… Il aime bien le système offensif, mais il demande aussi beaucoup aux joueurs d’être très réactifs dès la perte du ballon. […]. Entendre qu’il va faire jouer les jeunes s’ils le méritent, ça me fait plaisir à entendre », a apprécié le directeur sportif de l’ OL. Le coach de 57 ans s’est engagé avec les Gones jusqu’en juin 2023, soit pour les deux prochaines saisons.