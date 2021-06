PSG Mercato : Pochettino s’en va, Zidane déjà bouclé !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 12:15

Fraîchement parti du Real Madrid, Zinédine Zidane est déjà au centre de toutes les conversations liées au PSG. Alors que Mauricio Pochettino réfléchit à un départ cet été, l’entraîneur français pourrait créer la surprise et débarquer dans la capitale dans les semaines à venir. L’affaire est même sérieuse du côté de Doha.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino veut partir !

D’après les informations du quotidien Libération, Mauricio Pochettino a demandé son départ à la direction du Paris Saint-Germain. Six mois seulement après son retour dans la capitale en remplacement de Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur de Tottenham est déçu du fonctionnement en interne du PSG et songe sérieusement à un retour à Londres où les Spurs veulent le récupérer. Toujours selon la même source, le club parisien veut absolument garder son entraîneur, mais ne le retiendra pas forcément si Tottenham consent à payer l’indemnité liée à sa dernière année de contrat. Libération va même plus loin en annonçant clairement que Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du Paris Saint Germain. Pour le remplacer, le Qatar aurait d’ores et déjà pris de l’avance avec notamment Zinédine Zidane.

PSG : L’arrivée de Zidane annoncée après l’Euro ?

Selon les révélations du média Le quotidien Du Sport, l’ancien entraîneur du Real Madrid est en négociation avec l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, pour prendre la place de Pochettino. Grand fan du champion du monde 2018, Tamim ben Hamad Al Thani estime qu’une arrivée de Zidane au PSG est un atout considérable pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire dans un an. La nomination du Marseillais de 48 ans fait l’unanimité à Doha qui est disposé à lui donner les moyens nécessaires pour un recrutement colossal cet été.

Pour le Qatar, nommer Zidane sur le banc du Paris SG serait une victoire retentissante à un an de la Coupe du monde organisée au Qatar. Le quotidien Du Sport ajoute même que l’arrivée de Zizou sur le banc parisien devrait être annoncée après la fin de l’Euro. Affaire à suivre…