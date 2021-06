PSG Mercato : Mbappé fait une annonce explosive sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 16:00

Annoncé avec insistance au Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est toujours en négociation avec le PSG en vue d’une prolongation de contrat. Alors que sa prise de parole est attendue, l’attaquant parisien a fait une déclaration qui enflamme la toile.

Kimpembe fait le forcing pour convaincre Mbappé de rester

Défenseur central du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, Presnel Kimpembe ne veut pas voir son coéquipier Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été. Actuellement en sélection pour l’Euro, l’international français de 25 ans a lancé un message fort à son compatriote de 22 ans.

« Je ne m’inquiète pas pour ça, je pense que Kylian est un grand garçon et qu’il prendra la bonne décision, en tout cas je l’espère du fond du cœur. Il sera Parisien », a déclaré Presnel Kimpembe dans des propos accordés à l’AFP. Si Kimpembe souhaite plus que jamais qu'Mbappé poursuive son aventure en France, le natif de Bondy connaît ses responsabilités et ne compte pas s’en détourner.

Mbappé veut « aider le championnat à se développer »

Considéré comme l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé fait le bonheur des supporters du PSG et de la Ligue depuis son explosion à l’AS Monaco et son transfert historique dans la capitale. Mais certains observateurs estiment qu’avec son talent, le jeune champion du monde 2018 est devenu trop grand pour évoluer encore en Ligue 1. Un point de vue ouvertement rejeté par le numéro 7 du PSG. « La France n'est pas le meilleur Championnat du monde, mais c'est ma responsabilité, en tant que joueur phare, d'aider le championnat à se développer », a déclaré Mbappé lors d’une interview accordée à Esquire.

Un indice pour son avenir ? En tout cas, le Paris Saint-Germain continue d’insister auprès du meilleur buteur et meilleur joueur de la saison en Ligue 1 pour l’inscrire dans la durée, comme l’a récemment fait son ami Neymar qui a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2025.