LOSC : Officiel, Christophe Galtier annonce son départ du club

Publié par Chemssdine le 25 mai 2021 à 21:00

Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du LOSC. Le technicien de 54 ans, vainqueur du titre de champion de France devant le PSG, a annoncé son départ de Lille OSC.

Christophe Galtier aurait quitté le LOSC quoiqu'il arrive

Quatre ans après son arrivée à Lille, au sein d'un club exsangue suite au fiasco Marcelo Bielsa, Christophe Galtier n'a eu de cesse de faire progresser le LOSC pour lui permettre, le week-end dernier, de glaner un nouveau titre dix ans après le dernier sacre en Ligue 1. Une fin en apothéose qui sonne le glas de l'action bénéfique de l'ancien entraîneur de l'As Saint-Étienne chez les Lillois.

En effet, indépendamment du classement de l'équipe, le natif de Marseille savait que cette saison chez les Ch'tis était la dernière pour lui. "J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, que j'allais quitter le LOSC ", a confié l'ancien coach de l'ASSE au micro de L'Équipe. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Que ce cycle de quatre ans est assez long pour un entraîneur. Ma décision n'est pas liée au classement final du LOSC. Si on avait fini quatrième ou septième, j'aurais pris la même décision. Je ne veux pas partir sur un succès. Je pars, car j'ai décidé qu'au bout de quatre ans, il était temps de partir. J'ai passé huit ans et demi à Saint-Étienne, dont sept ans et demi à la tête de l'équipe, c'était bien."

Sa future destination se jouera entre trois clubs

Sans langue de bois, celui qui avait commencé en tant qu'adjoint à Lyon a également donné quelques indices sur sa future destination. Relayées par de nombreux médias, les informations l'envoyant à Lyon, Naples ou Nice étaient donc vraies comme l'intéressé l'affirme : "Parmi les clubs qui m'ont sollicité, il y en a trois aujourd'hui qui m'intéressent. Lyon, Nice, Naples ? Oui, j'ai une réflexion sur ces trois clubs. On va dire que j'en avais quatre avec le LOSC. Je pense qu'à Nice il y a les conditions réunies pour être performant. Pour grandir et aller chercher des choses plus importantes. Naples ? C'est une opportunité. Naples s'intéresse à moi mais aussi à d'autres entraîneurs et je ne sais pas où je suis classé là-dedans. Mais j'ai cru comprendre que Naples était en train de faire signer Sergio Conceiçao." Un entraîneur convoité donc, qui devrait donner sa réponse dans les prochaines semaines et qui devrait être pallié du côté du LOSC.