LOSC Mercato : Un cadre sur les tablettes des clubs anglais ?

Publié par Melvin le 04 juin 2021 à 14:00

Après avoir empoché le titre de champion de France, le LOSC se prépare à vivre un mercato estival animé. Le club nordiste va comme chaque année perdre ses meilleurs joueurs et devoir reconstruire un effectif assez solide pour continuer de viser la Ligue des Champions. En plus de Mike Maignan et Boubakary Soumaré, Zeki Celik pourrait également quitter le nord cet été.

Zeki Celik proche de la Premier League ?

Il se pourrait bien que le latéral turque change de dimension cet été. En effet, selon les informations du média britannique The Sun, Arsenal, Manchester United ou encore Tottenham, ciblent le défenseur du LOSC. Une véritable récompense tant l'ex-joueur d'Istanbulspor s'est imposé dans le Nord. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 29 matchs, le natif d'Yıldırım est l'un des grands artisans de la très belle saison lilloise. Olivier Létang, sentant que son latéral possède une belle cote, ne serait pas contre un départ de Zeki Celik cet été. Le prix du latéral droit du LOSC est estimé à 20 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le LOSC a refusé l'offre de Naples !

Outre les clubs britanniques, Naples a fait part de son intérêt pour le défenseur turque. Néanmoins, la piste italienne semble être au point mort. En effet, selon La Gazetta dello Sport, le club italien souhaiterait un prêt avec option d'achat pour le latéral du LOSC. Une hypothèse refusée par le club nordiste soucieux d'obtenir des liquidités dès cet été. De plus, le joueur lillois serait plus tenté par l'aventure en outre-Manche que celle de Napoli. Plus que jamais le prochain mercato estival du LOSC risque d'être animé et pourrait être celui de tous les dangers.