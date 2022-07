LOSC Mercato : Un troisième transfert déjà bouclé à Lille

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 14:33

LOSC Mercato : Un troisième transfert se profile à Lille, après Botman et Zeki Celik. Un défenseur est arrivé en Italie pour signer avec un club de Serie A.

LOSC Mercato : Domagoj Bradaric va suivre Botman et Celik

Le mercato du LOSC s’est accéléré ces dernières semaines. Le club nordiste a vendu Sven Botman et Zeki Celik, respectivement à Newcastle United et à l’AS Rome. Très convoités, Jonathan David (meilleur buteur de Lille OSC) et Renato Sanches sont aussi en instance d'être transférés. Le premier est dans le viseur de Newcastle United, tandis que le deuxième a récemment donné sa priorité pour rejoindre le PSG malgré l'intérêt du Milan AC.

Mais l’avant-centre et le milieu de terrain des Dogues devraient être devancés par Domagoj Bradaric (22 ans). Sollicité auprès du LOSC par l’US Salernitana, l’arrière latéral gauche va rejoindre le club transalpin. Tuttomercatoweb a annoncé, jeudi, un accord entre les deux clubs, sur une indemnité d’environ 5 millions d'euros, plus des bonus et un pourcentage sur une éventuelle future vente du défenseur de 22 ans.

LOSC Mercato : Le défenseur croate est arrivé en Italie, les détails sur son transfert

Ce vendredi, Sky Sport Italia confirme la tendance en annonçant l’arrivée effective de Domagoj Bradaric en Italie pour y passer la traditionnelle visite médicale, avant la signature officielle de son contrat. Le média précise même le nouveau salaire du N°29 du LOSC. Il serait de 900 000 euros (hors bonus). Contrairement au média italien, la source est plus précise sur les modalités du transfert. Il a été conclu à 4,5 millions d'euros (avec un pourcentage à la revente à hauteur de 10%), à en croire Sky Sport. Quant au contrat de l’international croate (4 sélections), il serait d'une durée de 4 saisons. Arrivé à Lille en juillet 2019, Domagoj Bradaric était encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 chez les champions de France 2021.