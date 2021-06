ASSE Mercato : Mauvaise nouvelle en vue pour Romain Hamouma

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 01:30

Meilleur buteur de l’histoire des Verts au 21e siècle, Romain Hamouma est en sursis à l’ ASSE. En fin de contrat, l’attaquant de 34 ans a reçu une offre insatisfaisante de sa direction.

Romain Hamouma déçu, un départ de l’ ASSE en vue

L’AS Saint-Étienne va se séparer de certains cadres cet été. L’ ASSE a déjà officialisé les départs du capitaine Mathieu Debuchy et de Kévin Monnet-Paquet. Les deux joueurs sont en fin de contrat et ne seront pas prolongés. Également en fin de contrat, Romain Hamouma espère renouveler le sien avec les Verts. Mais jusqu’ici, l’attaquant de 34 ans n’a pas reçu d’offre formelle de la part de sa direction. L’ailier n’a jusqu’ici été approché que verbalement par sa direction. Seulement, l’ailier stéphanois ne compte pas se contenter de cette approche et devrait lui aussi quitter le Forez. Un départ qui marquerait la fin d’une aventure entamée il y a 11 ans. Avec ses 60 réalisations, il est le meilleur buteur des Verts au 21e siècle.

Des retrouvailles avec Galtier dans les tuyaux

Proche de la sortie à l’ ASSE, l’ailier stéphanois ne manque pas de prétendants, notamment en Ligue 1. Le FC Lorient, le RC Strasbourg et l’OGC Nice sont intéressés par le profil de Romain Hamouma. Mais comme l’indique But Football, Julien Stéphan, le nouveau coach du Racing, voudrait renforcer sa défense. La même source indique que l’OGC Nice est revenu à la charge auprès du joueur. Lequel ne serait pas insensible à l’idée de retrouver Christophe Galtier dans les Alpes-Maritimes. Il a évolué sous les ordres du coach de 54 ans à Saint-Étienne jusqu’en 2017. Champion de France avec le Lille OSC, le technicien marseillais est annoncé au Gym.