OM Mercato : Un gros coup à jouer à 0€ avec cet ancien

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 09:15

L’Olympique de Marseille souhaite recruter un attaquant lors du mercato. L’ OM pourrait saisir une opportunité gratuite avec un ancien du club cet été.

Une pioche en attaque à zéro euro pour l’ OM

Prête pour 18 mois à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik alimente les rumeurs au sujet de son avenir. L’avant-centre polonais suscite l’intérêt de plusieurs écuries de Serie A, notamment la Juventus de Turin. Comme le joueur encore sous contrat avec Naples, Dario Benedetto pourrait lui aussi quitter l’ OM. L’attaquant argentin se suporte plus son nouveau rôle de doublure à Marseille. En fin de contrat, Valère Germain n’a pas été prolongé et quittera le club phocéen. Alors que ces nombreux départs en attaque se profilent, la direction de Marseille a déjà coché quelques noms. Le dernier en date est celui de Justin Kluivert (AS Roma). Mais comme l’indique la presse anglaise, le club provençal peut tenter un coup en recrutant un ancien buteur marseillais contre zéro euro.

Un possible retour d’André Ayew à Marseille ?

En fin de contrat à Swansea City, André Ayew sera un joueur libre cet été. Sky Sports révèle que le club gallois a proposé un nouveau bail d’un an à l’attaquant ghanéen. Mais désireux de tourner la pige galloise, le polyvalent ailier de 31 ans a décliné l’offre de ses dirigeants. L’international ghanéen (91 sélections/19 buts) va donc quitter Swansea en tant que joueur libre. Ce qui constitue une belle opportunité à zéro euro pour le mercato estival. Ancien de la maison, puisque formé à Marseille, Ayew a évolué pendant sept ans sous le maillot olympien (2007-2015). Durant sa pige marseillaise, il a inscrit 60 buts en 209 apparitions. Reste maintenant à savoir si son profil répond aux exigences de Jorge Sampaoli.