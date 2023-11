Après sa présentation officielle, André Ayew a livré ses premiers mots sous les couleurs du Havre AC. Le club n'en revient toujours pas de sa signature.

Mercato OM : André Ayew au Havre, « c'est Noël avant l'heure » pour Elsner

La nouvelle a fait du bruit ce week-end. La Ligue 1 ne s'attendait pas au retour d'André Ayew, après son départ de l'Olympique de Marseille en 2015. Pourtant, c'est bel et bien le cas. L'ailier de 33 ans a signé en faveur du Havre AC, promu dans l'élite cette saison. Il a été officiellement présenté avant la réception de l'AS Monaco, qui s'est soldée par un 0-0 samedi soir.

La direction du club normand s'est évidemment félicitée de ce transfert libre, tant l'expérience du joueur est un atout pour l'objectif principal du HAC : le maintien. « Il est d’une vraie richesse footballistique, c’est un grand passionné. Il va beaucoup nous apporter, y compris dans la manière d’aider les jeunes à franchir les paliers. C’est une marque d’ambition du club. [...] Je n’y vois que du positif, c’est le Père Noël qui passe un peu plus tôt » a évoqué Luka Elsner, l'entraîneur des Ciel & Marine en conférence de presse. Le HAC est d'ailleurs en avance sur son but principal, avec une sixième place provisoire après 12 journées.

André Ayew : « Difficile de choisir un autre club que l'OM en France »

De son côté, André Ayew est tout heureux de retrouver l'élite du football français. Toujours très attaché à l'Olympique de Marseille, il a d'ailleurs fait une déclaration étonnante lors de sa présentation au Havre AC : « Je voulais rentrer en France. J’ai eu des opportunités. Mais si ce n’était pas l’OM, je n’allais pas regarder beaucoup d’endroits » a-t-il d'abord lâché.

Puis, l'international ghanéen a évoqué les raisons de son choix : « Ici, il y a le projet, le coach (Elsner), l’ambition, Mathieu Bodmer, le staff… On discutait depuis un bon moment. J’ai analysé leurs matchs et quand je vois l’ambiance, je me dis que j’ai fait le bon choix » a-t-il poursuivi. Si André Ayew n'a pas fait son retour sur le terrain contre Monaco, il pourrait bien être présent avec le HAC dans 2 semaines. Ce serait sur le terrain du FC Nantes, pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1.