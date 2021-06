FC Nantes Mercato : Vente, Kita répond au Collectif Nantais

Publié par ALEXIS le 05 juin 2021 à 11:30

Des chefs d’entreprise, d’anciens joueurs et des supporters du FC Nantes ont décidé de racheter le club à Waldemar Kita. Ils ont constitué un groupe dénommé le "Collectif Nantais", afin de réunir des fonds pour réaliser leur projet. Mais le propriétaire des Canaris est ferme sur sa position. Dans ses propos confiés à L’Équipe, il a répondu au dit collectif.

FC Nantes : Le "Collectif Nantais" propose une alternative à Kita

Waldemar Kita n’a pas perdu de temps avant de répondre au "Collectif Nantais" qui a tenu une conférence de presse vendredi pour présenter son projet. Ce groupe d’investisseurs locaux et des figures du FC Nantes ont lancé une opération collecte de fonds pour reprendre en main les Canaris. Ce groupe a à sa tête Philippe Plantive, patron de Proginov, sponsor du FCN et d’anciennes gloires du club, dont Mickaël Landreau. « La réflexion est menée depuis six mois. […] Notre objectif, c’est d’appuyer un projet de succession, d'apporter une alternative à Waldemar Kita », ont expliqué les opposants au président du FC Nantes.

Le propriétaire du FCN n'est pas vendeur !

En réponse, Waldemar Kita a été catégorique. Il ne veut pas vendre son club. Il l’avait déjà indiqué aux supporters en colère qui réclament son départ depuis plusieurs mois. Le dirigeant Franco-Polonais l’a réaffirmé dans le quotidien sportif. « Je ne peux pas être vendeur. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de vendre », a-t-il rappelé.

Le patron du FC Nantes a précisé ensuite qu’il a un nouveau projet pour son équipe passée par les barrages (contre Toulouse FC) pour assurer son maintien en Ligue 1. « Je travaille sur le futur, il y a une certaine stratégie. On me dit qu'il n'y en a pas, mais si, il y en a une », a-t-il rassuré. Que va faire le ''Collectif Nantais'' face au refus du président de vendre ?