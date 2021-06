OL Mercato : Juninho ne lâche pas le successeur de Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 07 juin 2021 à 16:30

L’ OL cherche le remplaçant de Memphis Depay en fin de contrat. Dimitris Pelkas a le profil adapté selon les critères de Juninho. Le club rhodanien se préparerait pour passer à l’offensive, car sa première proposition a été repoussée par Fenerbahçe.

OL : 7,5 M€ pour convaincre Fenerbahçe pour Dimitris Pelkas ?

Juninho, directeur sportif de l’ OL, a annoncé récemment la couleur sur le profil du successeur de Memphis Depay libre et tout proche de signer au Barcelone. « Pour remplacer Memphis, je pense qu’on a besoin d’un ailier qui provoque, qui élimine, qui va vite et qui défend », a-t-il indiqués sur OLTV. « On travaille sur des pistes, pas faciles, ce sont des joueurs qui coûtent cher », a ajouté le dirigeant brésilien des Gones. En effet, l’Olympique Lyonnais a été éconduit par Fenerbahçe pour Dimitris Pelkas.

Selon Fotomac, Jean-Michel Aulas a fait une offre estimée à 6 M€ au club turc, mais elle a été refusée. La direction de Fenerbahçe espère encaisser 10 M€ au moins sur la vente de son joueur décisif, pendant le mercato estival. Notons que le club basé à Istanbul doit verser un intéressement de 20 % à la revente au PAOK Salonique, club auquel il a acheté le buteur de 27 ans à près de 2 M€ en octobre 2020. Malgré l’exigence élevée des Turcs, l’ OL ne s’est pas retiré du dossier Dimitris Pelkas. Si l’on en croit le quotidien turc Takvim, Lyon étudie une proposition revue à la hausse, afin de revenir à la charge. Le club lyonnais devrait formuler une offre de près de 7,5 M€ pour convaincre la formation stambouliote de lui céder son polyvalent attaquant, d’après la source.

Les statistiques de Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas est international grec (20 sélections) et sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2023. D’après Transfermarkt, sa cote sur le marché des transferts est estimée à 7 M€. La saison dernière, il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives en 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues sous le maillot du ''Fener''. Le joueur courtisé par l' OL est le deuxième meilleur buteur des ''Canaris Jaunes'' derrière Enner Valencia, auteur de 12 buts en Süper Lig.