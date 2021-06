PSG Mercato : Real, Mbappé arrête une première grosse décision

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 15:00

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG et le Real Madrid attend avec impatience une petite ouverture pour le récupérer cet été. Mais l’attaquant français a déjà tout prévu pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a tranché sur son avenir

À 24 heures de l’ouverture officielle du mercato estival, le feuilleton Kylian Mbappé alimente toujours les conversations. Sous contrat au PSG jusqu’au 30 juin 2022, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas paraphé la proposition de prolongation transmise par la direction du Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid rode. Mais le principal concerné semble avoir déjà tout prévu sur son avenir. Toutefois, il n’est pas pressé de le faire savoir maintenant.

En effet, d’après les informations du journal Le Parisien, Mbappé veut rester concentré sur l’équipe de France en vue de l’Euro 2020 qui s’ouvre bientôt. Alors que le PSG et le Real Madrid attendent sa décision concernant son futur, le protégé de Mauricio Pochettino ne compte pas le faire savoir avant la fin de la compétition continentale. « Mbappé n’a toujours pas pris de décision quant à son futur. Il entamera des négociations après l’Euro, soit pour rester soit pour partir », explique le quotidien régional.

Le Parisien ajoute même que le coéquipier de Neymar « conditionne son maintien à la compétitivité du PSG. Il attend donc des renforts dans les secteurs où tous les observateurs ont constaté des faiblesses cette saison, notamment lors de la campagne de Ligue des champions, comme au poste de latéral droit ou de milieu de terrain où Marco Verratti semble parfois bien seul ». Une position partagée d’ailleurs par son sélectionneur Didier Deschamps.

Deschamps prend position pour Kylian Mbappé

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. » Si Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain sont fermes en ce qui concerne l’avenir de leur numéro 7, le Real Madrid, lui, rêve toujours de parvenir à le convaincre de forcer son départ cet été. Au milieu des nombreuses rumeurs entourant le natif de Bondy, Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse. Et le sélectionneur de l’équipe de France a lâché une réponse claire et directe : Mbappé prendra sa décision quand il le souhaitera. « Kylian a été clair là-dessus. Il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble. Il est sous contrat avec le PSG. Il est dans la tranquillité et la sérénité avec nous. Pour l'instant, il est focalisé avec l'équipe de France », a déclaré l’entraîneur français. Affaire à suivre…