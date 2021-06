PSG Mercato : Mbappé, un transfert surprise au Bayern Munich ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 18:00

Alors que son avenir continue d’alimenter les conversations en France et en Espagne, Kylian Mbappé s’est confié au journal allemand Sport Bild. Et l’attaquant du PSG s’est prononcé sur un éventuel transfert au Bayern Munich.

Lucas Hernandez veut convaincre Mbappé de signer au Bayern

Actuellement en sélection avec l’équipe de France en vue de l’Euro, qui commence le 11 juin, Kylian Mbappé a échangé avec son compatriote Lucas Hernandez. Et le défenseur du Bayern Munich a tenté de convaincre l’attaquant du Paris Saint-Germain de le rejoindre chez le champion de Bundesliga. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’ancien buteur de l’AS Monaco n’a toujours pas renouvelé son engagement en faveur du PSG. Si le Real Madrid veut profiter de cette situation pour le recruter cet été, Lucas Hernandez aimerait aussi évoluer dans la même équipe que Kylian Mbappé.

« Oui, Lucas m’a dit que je devais venir à Munich pour jouer avec le Bayern. Est-ce que je peux imaginer cela ? Dans le football, vous ne savez jamais ce qui va arriver », a déclaré le champion du monde 2018. Avant d’ajouter : « Mais actuellement, je suis heureux comme ça. » Des propos, qui ne veulent pas forcément indiquer une prolongation de contrat au PSG, mais vont sûrement faire plaisir à son président Nasser Al-Khelaïfi qui ne veut pas entendre parler de son éventuel transfert.

Nasser Al-Khelaïfi est catégorique pour Kylian Mbappé

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, le président du Paris Saint-Germain a tenu à envoyer un message très clair à ses homologues des grands clubs européens qui rêvent de recruter Kylian Mbappé. En l’occurrence Florentino Pérez du Real Madrid. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi. Selon le journal Le Parisien, le joueur de 22 ans veut se concentrer sur l’équipe de France et l’Euro avant d’ouvrir des négociations avec ses dirigeants pour savoir s’il reste ou s’il décide de changer d’air cet été.