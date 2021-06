OL Mercato : Le message fort d'un indésirable de Garcia à Bosz

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 12:30

Un joueur prêté par l’ OL sous les ordres de Rudi Garcia est de retour après une saison à l’étranger. Alors que le mercato estival s’est officiellement ouvert ce mercredi 9 juin, le défenseur a envoyé un message fort au nouvel entraîneur Peter Bosz.

OL : Youssouf Koné ne veut pas repartir en prêt

L’ OL a envoyé Youssouf Koné à Elche en début de saison dernière. Après six mois en Espagne, il a passé la deuxième moitié de la saison sous le maillot de Hatayspor (en Turquie). En effet, l’arrière latéral gauche n’était pas dans les plans de Rudi Garcia, ex-coach de l’Olympique Lyonnais. En fin de prêt, il a envoyé un message à Peter Bosz. « Je veux revenir à Lyon et j'espère qu'après la préparation, je pourrais m'imposer et enchaîner des matchs. […] Ma priorité c'est Lyon », a déclaré Youssouf Koné sur Foot Mercato.

Après deux expériences successives à l’étranger, ce dernier ne souhaite pas un troisième prêt la saison prochaine. Il l'a signifié à la direction et au staff technique du club rhodanien. « Si on me dit qu'on veut me prêter encore, je ne souhaite même pas y penser et me concentrer sur ma préparation et la reprise avec mon club. J'ai vécu deux expériences difficiles cette année, je préfère rester et composer avec la concurrence à l’ OL », a justifié l’international malien, qui compte 17 sélections, tout en insistant : « j’ai envie de prouver cette saison à Lyon ».

Le défenseur malien en échec à Olympique Lyonnais

Youssouf Koné (26 ans) est sous contrat avec les Gones jusqu'au 30 juin 2024. Recruté au LOSC en juillet 2019 pour 9 M€, il n’a jamais réussi à s’imposer dans ces deux clubs. Ce qui justifie d’ailleurs ses prêts successifs. En deux années à l’ OL, il a disputé seulement 16 matchs toutes compétitions confondues, soit 11 en Ligue 1 et 5 en Ligue des champions, sans aucun but ni passe décisive. C'était entre septembre et décembre 2019, avant sa grave blessure et son opération à la cheville.